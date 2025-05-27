Планета K2-18b / © phys.org

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В апреле 2025 года открытие признаков жизни на планете K2-18b, что в 124 световых годах от Земли, стало громкой научной новостью. Однако новое исследование ставит эти выводы под сомнение.

Об этом сообщило издание phys.org.

Ранее сообщалось, что в атмосфере K2-18b обнаружили диметилсульфид (DMS) и диметилдисульфид (DMDS) — вещества, которые на нашей планете образуются при участии живых организмов. Однако новый анализ данных, проведенный другими учеными, поставил эти выводы под сомнение.

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В новом исследовании проанализировали значительно большее количество потенциальных химических соединений — сначала около 90, впоследствии — до 360. Оказалось, что хотя диметилсульфид среди наиболее вероятных вариантов, диметилдисульфид — отсутствует. Зато анализ указывает на присутствие веществ, которые не связаны с биологическими процессами, в частности токсичного метилакрилонитрила. Это снижает вероятность существования жизни на K2-18b.

Авторы первичного исследования пока не комментируют эти критические замечания.

Напомним, на дне океана нашли похороненный город возрастом 140 000 лет.