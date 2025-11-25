Жизнь на Марсе могла существовать дольше, чем считали ранее: ученые обнародовали новые доказательства

Марс / © Associated Press

Марс мог сохранять условия, благоприятные для жизни, в течение значительно более длительного периода — к такому выводу пришла международная команда ученых после анализа данных марсохода Curiosity и сравнения их с аналогичными образованиями в пустынях ОАЭ.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Хотя ученые давно соглашаются, что на Марсе когда-то существовала вода и более плотная атмосфера, точные границы «эпохи жизни» планеты оставались предметом споров. Вода начала исчезать между 4,2 и 3,7 млрд лет назад, когда солнечный ветер постепенно «счищал» атмосферу. Считалось, что после этого Красная планета довольно быстро потеряла пригодность для жизни.

Однако новое исследование доказывает: марсианские условия могли оставаться достаточно влажными еще долгое время.

Команда во главе с Димитрой Атри из Центра астрофизики и космических наук Нью-Йоркского университета в Абу-Даби проанализировала древние песчаные дюны в формации Стимсон, расположенные в кратере Гейла. Именно там Curiosity неоднократно фиксировал следы «литификации» — процесса, когда пески превращаются в камень под воздействием воды.

Сравнив марсианские данные с геологическими образованиями в ОАЭ, которые формировались во влажных условиях, ученые пришли к выводу, что дюны Гейла взаимодействовали с грунтовыми водами, которые поступали с близлежащих гор. В результате на Марсе образовались минералы, в частности гипс — типичный «земной» показатель присутствия воды.

Результаты подтвердили предыдущие находки Атри и Вигнеша Кришнамурти, представленные в прошлом году на Международной конференции по вопросам Марса. Исследователи убеждены, что такие дюнные системы и подземные воды могли сохранять благоприятные условия в течение длительного времени.

На Земле подобные отложения песчаника часто содержат древнейшие следы жизни — микроорганизмы, которые оставляют характерные структуры и минеральные отложения. По аналогии команда предполагает, что такие образования в кратере Гейла могут скрывать следы древних бактерий, если они когда-либо существовали на Марсе.

Исследователи отмечают: результаты не только уточняют картину эволюции марсианского климата, но и указывают на перспективные места для будущих миссий.

