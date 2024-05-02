Жизнь на Марсе: на планете обнаружили признаки кислорода, как на Земле

Исследователи выясняют, как на Марс мог попасть кислород. Марганцевые минералы распространены в озерах на Земле.

Марсоход Curiosity ("Кьюриосити") обнаружил на Марсе признаки "жизнеспособного прошлого".

Об этом говорится в материале Science Alert.

Скалы, изучаемые марсоходом Curiosity в древнем, давно высохшем дне озера на Марсе, оказались с признаками условий пригодных для жизни миллиарды лет назад.

"Там, в скалах в кратере Гейл, Curiosity нашел удивительное количество оксида марганца — минерала, обычно встречающегося в озерах на Земле из-за условий высокого окисления, что приводит к образованию кристаллов марганца в присутствии кислорода. Его признаки на Марсе в таком большом количестве свидетельствуют о том, что, возможно, подобные условия сохранялись в кратере Гейл, когда он был заполнен водой. – отметил геохимик Патрик Гасда из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

В то же время, по его словам, доказательств, что на Марсе когда-то была жизнь, пока нет. Механизм производства кислорода в атмосфере Марса в прошлом неясен, поэтому то, как здесь образовался и сконцентрировался оксид марганца, действительно удивляет, говорят специалисты.

"Эти находки указывают на более масштабные процессы, происходящие в марсианской планете. атмосферы или поверхностных вод и показать, что нужно сделать больше, чтобы понять окисление на Марсе", — сказал ученый.

Оксид марганца распространен на Земле. Он участвует в биологических процессах. Это важный минерал для нескольких биологических процессов человека. Почти все живое на Земле по тем или иным причинам нуждается в марганце.

"На Марсе сейчас немного кислорода, и мы точно не нашли доказательств существования живых бактерий, так как именно марганец появился там в осадочных породах на береговых отложениях в количестве, сравнимом с земным... как среда непонятна... Окружающая среда озера Гейл, как видно из этих древних пород, дает нам тему для размышлений», – говорит планетолог Нина Ланца из Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Напомним, ранее ученые обнаружили, что активность Солнца достигнет своего пика в 2024 году. Это предоставит редкую возможность выяснить, как солнечные бури могут влиять на астронавтов на Марсе.

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