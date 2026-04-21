Жизнь на Марсе: в NASA обнаружили неизвестные органические соединения на Красной планете

Марс / © Associated Press

Реклама

Марсоход Curiosity, который исследует Марс с 2012 года, обнаружил в местных породах новые органические соединения, ранее не зафиксированные на Красной планете. Речь идет о разнообразной смеси молекул, которая, по оценкам ученых, могла сохраняться в марсианской среде в течение миллиардов лет.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Среди обнаруженных веществ — молекула, содержащая азот и имеющая структуру, подобную предшественникам ДНК. Такие соединения считают ключевыми для формирования генетического материала. Ранее подобные структуры на Марсе не находили.

Реклама

Также марсоход зафиксировал бензотиофен — сложное органическое соединение с двумя кольцами и содержанием серы. Ученые отмечают, что такие вещества могут попадать на планеты вместе с метеоритами.

Исследования проводили в районе Глен-Торридон кратера Гейл — участке, где, по научным оценкам, в далеком прошлом могла существовать жидкая вода. Именно этот фактор рассматривают как один из ключевых для потенциальной пригодности среды к жизни.

Анализ осуществляли с помощью комплекса приборов Sample Analysis at Mars (SAM). Для эксперимента использовали химическое вещество TMAH, которое позволяет расщеплять большие органические молекулы на меньшие фрагменты, пригодные для изучения. На борту марсохода было ограниченное количество этого реагента, поэтому место для отбора образцов выбирали особенно тщательно.

По словам профессора геологических наук Университета Флориды Эми Уильямс, полученные результаты свидетельствуют о сохранении сложных органических веществ в неглубоких слоях Марса в течение примерно 3,5 миллиарда лет. Это, по ее словам, является важным для оценки пригодности среды к жизни в прошлом.

Реклама

В то же время исследователи отмечают: нынешние данные не позволяют установить происхождение этих молекул. Они могли образоваться в результате геологических процессов или быть доставлены на Марс метеоритами. Отличить эти сценарии с помощью имеющихся инструментов невозможно.

Для окончательного вывода относительно возможных следов жизни ученые считают необходимым доставить образцы марсианских пород на Землю для детального лабораторного анализа.

Параллельно марсоход Perseverance, который работает на Марсе с 2021 года, исследует другой регион — кратер Езеро. Ранее NASA сообщало об обнаружении там структур и химических элементов, которые могут быть связаны с биологическими процессами, однако эти результаты также не являются окончательным подтверждением существования жизни.

Кроме этого, исследователи определили около двух десятков типов минералов в породах кратера Езеро. Они, вероятно, свидетельствуют о сложной истории взаимодействия вулканических пород с жидкой водой, что могло создавать условия, пригодные для жизни неоднократно в разные периоды.

Реклама

Результаты исследования учитываются при подготовке будущих миссий, в частности проекта «Розалинд Франклин» и экспедиции Dragonfly на спутник Сатурна Титан, где также планируют использовать подобные методы поиска органических соединений.

