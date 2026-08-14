Жизнь на Земле могла возникнуть дважды: сенсационное исследование ученых

Зарождение жизни на Земле

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Новое исследование ставит под сомнение традиционное представление о том, что все современные клетки происходят от одного полностью сформировавшегося предка. Бактерии и археи действительно унаследовали один древний генетический код, однако путь к самостоятельной клеточной жизни они могли пройти независимо друг от друга.

Об этом пишет Space Daily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

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Новое исследование предполагает, что бактерии и археи имеют общий древний генетический код, но путь к формированию самодостаточных клеток они могли пройти независимо друг от друга. По мнению авторов работы, это дает основания говорить о двух отдельных происхождениях жизни — хотя речь идет не о двух независимых случаях возникновения жизни с нуля.

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Учёные реконструировали около 420 метаболических реакций и сравнили геномы бактерий и архей. Оказалось, что часть ферментов, выполняющих одинаковые жизненно важные функции, у этих двух групп имеет принципиально различное происхождение. Это может означать, что после разделения их предков бактерии и археи по отдельности создавали собственные ферментные механизмы.

Вероятно, их общий предок — LUCA — ещё не обладал полностью автономным метаболизмом. Часть химических реакций могли обеспечивать металлы в окружающей среде, в частности в гидротермальных системах. Позже две линии постепенно заменили такую «внешнюю помощь» собственными ферментами.

Ведущий автор исследования Уильям Мартин сформулировал вывод следующим образом: «Мы имеем дело с одним происхождением генетического кода, но с двумя происхождениями жизни».

В то же время это не означает, что жизнь дважды независимо возникла из неживой материи. Речь идет о двух отдельных переходах к полностью самодостаточным клеткам после появления общей генетической системы.

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Учёные подчеркивают: пока это лишь гипотеза, а не окончательно доказанный факт. Исследование реконструирует события, произошедшие более четырёх миллиардов лет назад, на основе современных геномов и экспериментов.

Если эта модель будет подтверждена дальнейшими исследованиями, она может существенно изменить представления о происхождении жизни: общим для всех клеток был бы не обязательно один полностью сформировавшийся организм, а древняя генетическая система, после появления которой бактерии и археи независимо друг от друга научились быть самодостаточными.

Напомним, ранее международная группа учёных представила революционную теорию, объясняющую возникновение жизни на ранней Земле. Согласно исследованию, первые биомолекулы формировались не в воде, а внутри защитной липкой массы.

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