Жизнь на Земле может оказаться под угрозой: начинают вымирать важные грибы

Грибы могут исчезнуть / © Pexels

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Грибы, являющиеся основными участниками экосистемы под лесной подстилкой, обеспечивают круговорот питательных веществ и здоровья растений. Эти невидимые, но жизненно важные организмы сейчас находятся в опасности, что может иметь серьезные последствия для природы.

Об этом сообщаю издание GMA News Online.

Международный союз охраны природы (МСОП) обнародовал тревожные данные о том, что треть из 1300 оцененных видов грибов находится под угрозой. Кэролайн Поллок отметила, что без грибов жизнь на планете может быть серьезно нарушена.

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Как природные утилизаторы, грибы разлагают органические материалы на более простые соединения, что дает растениям доступ к необходимым питательным веществам. Они также поддерживают симбиотические связи с растениями, упрощая поглощение воды и питательных элементов через микоризы.

• Грибы также играют важную роль в деятельности человека, участвуя в производстве антибиотиков, ферментации продуктов и напитков, а также в биоремедиации, очищая загрязненную окружающую среду.

Игнорирование грибов в программах сохранения природы, в том числе в свете того, что из 2,2-3,8 миллиона видов грибов идентифицирована лишь малая часть, является тревожным сигналом для экосистемы, поскольку многие виды остаются неизученными и неохраняемыми.

Признание важности грибов в природоохранных инициативах растет: Великобритания и Чили предлагают предоставить им такой же статус охраны как растениям и животным, подчеркивая их незаменимую роль в поддержке экосистем.

Грибы сталкиваются со многими угрозами, среди которых потеря среды обитания из-за вырубки лесов, расширение сельского хозяйства и развитие городов. Загрязнение сельскохозяйственными стоками увеличивает уровень азота и аммиака в экосистемах, что нарушает поддерживающий грибы баланс. Изменение климата дополнительно ухудшает условия их развития. Сокращение численности грибов создает серьезный риск для экосистем, поскольку они играют важную роль в разложении органических веществ.

Утрата микоризных связей оказывает негативное влияние на здоровье растений, что сказывается на сельском хозяйстве и природных экосистемах. Кроме того, исчезновение грибов может сказаться на медицине и промышленности, использующих их уникальные свойства. Для решения этих проблем необходимо признать грибы важной частью природоохранной политики, провести оценку их биоразнообразия и принять меры по защите их среды.

Напомним, ранее мы писали о том, что как правильно жарить грибы с луком, эту ошибку совершают почти все.