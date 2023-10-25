Жизнь на Земле под угрозой: климатологи предупреждают об опасности для 6 млрд человек

Жизнь на Земле находится под угрозой. По прогнозам климатологов, к концу века от трех до шести миллиардов человек могут оказаться "за пределами подходящего для жизни региона".

Об этом говорится в научной статье в журнале BioScience.

По прогнозам климатологов, 2023 год станет самым жарким годом за всю историю наблюдений, учитывая, что разные регионы по всей планете охвачены волнами жары и засухой. Другие же регионы – пострадали от наводнений.

В статье "Жизнь на планете Земля находится под угрозой" ученые отмечают, что "шокированы жестокостью экстремальных явлений в 2023 году". Они проанализировали данные о 35 планетарных "жизненно важных признаках" и обнаружили, что 20 из них в этом году достигли рекордных экстремальных значений.

"Условия станут очень тревожными и потенциально неуправляемыми для крупных регионов мира, поскольку в течение столетия ожидается потепление на 2,6°C, даже если будут выполнены национальные обязательства по сокращению выбросов, предложенных Парижским соглашением", — говорят ученые.

Как говорится в статье, глобальная среднесуточная температура никогда не превышала 1,5 ° C над доиндустриальным уровнем до 2000 года и лишь иногда превышала это число с тех пор. Однако в 2023 году в период до 12 сентября было уже 38 дней с глобальной средней температурой более 1,5°C.

В докладе говорится, что к концу столетия от трех до шести миллиардов человек могут оказаться "за пределами пригодного для жизни региона".

"Мы предупреждаем о потенциальном коллапсе природных и социально-экономических систем в таком мире, где мы столкнемся с невыносимой жарой, частыми экстремальными погодными явлениями, нехваткой пищи и пресной воды, повышением уровня моря, новыми болезнями и усилением социальных волнений и геополитических конфликтов", — предупредили ученые.

Напомним, ученые обнаружили, что Луна на 40 млн лет старше, чем думали ранее: какой ее возраст.

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