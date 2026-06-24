Жизнь пришла из космоса: на астероиде обнаружили полный "генетический алфавит" ДНК и РНК

На астероиде Рюгу нашли все 5 нуклеобаз ДНК и РНК / © unsplash.com

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В середине марта 2026 г. команда японских ученых обнаружила полный набор генетических компонентов в образцах космической почвы из астероида Рюгу, что может доказать вероятное внеземное происхождение строительных блоков жизни.

О результатах этого уникального исследования древнего космического материала пишет SciTechDaily.

Анализ космических образцов

Исследователям пришлось работать в сверхчистых лабораторных условиях, чтобы избежать любого земного загрязнения 5,4 г космического материала, доставленного миссией Hayabusa2. С помощью воды и соляной кислоты они успешно экстрагировали органические молекулы и подтвердили наличие аденина, гуанина, цитозина, тимина и урацила примерно в одинаковых количествах. Все эти пять азотистых оснований являются фундаментальными «буквами», кодирующими генетическую информацию и без которых невозможен рост, размножение и эволюция живых организмов.

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"Поскольку образцы Рюгу были собраны непосредственно в космосе и защищены от земного загрязнения, они обеспечивают один из самых четких взглядов на химию древней Солнечной системы", - подчеркивают авторы исследования.

Доказательства внеземного зарождения жизни

Полученные результаты полностью совпадают с предварительными исследованиями метеоритов Мурчисон и Оргейл, также содержавших различные органические молекулы. Астероид Рюгу является остатком ранней Солнечной системы, поэтому способен хранить свои материалы практически неизменными в течение 4,5 миллиарда лет. Ученые убеждены, что химический баланс этих космических тел мог зависеть от воздействия аммиака.

"Открытие всех пяти азотистых оснований на Рюгу свидетельствует о том, что молекулярные ингредиенты жизни могли формироваться в космосе еще миллиарды лет назад", - отмечают японские ученые в публикации для Nature Astronomy.

Напомним, ученые исследовали геном жителей Украины за последние 11 000 лет . Стало известно, как скифы, гунны и готы повлияли на ДНК украинцев и почему наш генетический код остается неизменным тысячелетиями.

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