Жизнь среди людей меняет енотов: в городах зафиксировали животных-мутантов

Городские еноты в Соединенных Штатах постепенно отличаются от своих сельских сородичей, и эти изменения могут свидетельствовать о начальных этапах одомашнивания. К такому выводу пришли ученые после масштабного анализа фотографий животных из разных регионов страны.

Об этом сообщило издание earth.com.

Исследование, которое возглавила доктор Раффаэла Леш из Университета Арканзаса в Литл-Роке, показало: у енотов, живущих в городах, морды в среднем на 3,56% короче, чем у сельских популяций. Эта разница фиксируется независимо от климата или географии. Ученые проанализировали почти 20 тысяч снимков, присланных волонтерами, и сравнили пропорции морды и черепа животных.

Ученые связывают эти изменения с так называемым «синдромом одомашнивания» — комплексом признаков, которые появляются у животных, лучше адаптирующихся к жизни рядом с человеком. Речь идет не только о форме морды, но и о поведенческих чертах: городские еноты чаще демонстрируют более спокойную реакцию на людей, меньше пугаются и активнее исследуют новые пространства.

Одной из ключевых причин таких изменений исследователи называют доступ к пище. Городская среда обеспечивает стабильные «легкие калории» — в частности через мусор, что стимулирует выживание более толерантных к людям особей. Со временем именно эти черты чаще передаются следующим поколениям, даже без целенаправленного вмешательства человека.

Подобные процессы уже фиксировали и у других видов: в частности, у городских лисиц в Лондоне и мышей в Швейцарии. Авторы исследования отмечают, что города фактически становятся эволюционным фильтром для дикой природы, меняя не только поведение, но и анатомию животных, которые научились жить рядом с людьми.

