Жизнь в Млечном Пути могла возникнуть на 5 миллиардов лет раньше, чем на Земле — новое исследование

Первые континенты сформировались вокруг соседних солнцевидных звезд на 2 миллиарда лет раньше, чем началась тектоника земных плит.

Новые исследования показывают, что самые старые континенты в нашей галактике могли возникнуть за 5 миллиардов лет до Земли. А это значит, что в Млечном Пути может существовать множество миров, которые являются прибежищем инопланетной жизни — возможно даже более развитой, чем наша.

Об этом пишет Space.com.

Астробиологи считают, что планета должна иметь определенные характеристики для поддержания жизни: кислород в атмосфере, что-то защищающее организмы от опасной радиации и жидкую воду. Это только для начала.

Жизнь в нашей галактике может развиваться миллиарды лет

Хотя большие массивы суши не являются обязательным условием возникновения живых существ, история Земли показывает, что они важны для процветания и существования жизни в течение длительного периода времени. Следовательно, если на экзопланете существовали континенты еще до Земли, значит, на ней могла существовать древняя, более развитая жизнь.

Этот ход мыслей привел Джейн Гриуз, астронома из Кардиффского университета в Великобритании, к ответу на вопрос: когда появились первые континенты на планете в нашей галактике? Оказывается, континенты на двух экзопланетах – и, возможно, жизнь – могли возникнуть за четыре-пять миллиардов лет до Земли.

Если бы жизнь на другой планете имела пятимиллиардную фору, на ней "потенциально могла бы существовать жизнь более развитая, чем у нас", — пишет Гривз в исследовании, опубликованном в сентябрьском выпуске журнала "Научные записки Американского астрономического общества".

Формирование континентов

Континенты формируются благодаря тектонике плит — движению горных пород, плавающих над расплавленными недрами планеты. Тепло из ядра планеты не дает магме застыть и остановить движение континентов. Это тепло поступает от радиоактивных элементов – таких как уран-238, торий-232 и калий-40 – в ядре планеты, выделяющих энергию при распаде.

Большинство этих радиоактивных элементов образовались в результате катастрофических космических событий, таких как взрывы сверхновых и столкновения между мертвыми обломками гигантских звезд, известных как нейтронные звезды. Следы этих частей можно найти в длинах волн света, излучающих звезды.

В своей новой работе Гривз использовала уровни урана-238 и калия, присутствующих в соседних звездах, а также возраст звезд, измеренный спутником Gaia, чтобы оценить, когда гипотетическая каменистая планета вокруг каждой из этих звезд стала достаточно горячей для возникновения тектоники плит.

Она обнаружила, что первые континенты сформировались вокруг соседних солнцевидных звезд на 2 миллиарда лет раньше началась тектоника земных плит. Самые старые континенты ближайшей звезды находятся вокруг HD 4614, примерно в 20-ти световых годах от Земли. Однако время зарождения Земли является средним для нашего космического окружения.

Однако две звезды выделяются из других: планеты двух звезд, чуть меньше нашего Солнца (HD 76932 и HD 201891), расположенных на расстоянии от 70 до 110 световых лет от нас соответственно в регионе, известном как "толстый диск", могли сформировать континенты на 5 миллиардов лет раньше нас.

Основываясь на своей выборке из 29 звезд и лучших оценках астрономов относительно вероятности того, что планета может быть пригодна для жизни, Гривз пишет, что "только в этой выборке могут существовать две системы с более развитыми биосферами, чем у нас на Земле".

Определение потенциально интересных и пригодных для жизни планет, подобных обнаруженным Гривзом, является важной подготовкой к будущей обсерватории НАСА «Жизнеспособные миры», которую астрономы будут использовать в 2040-х годах. А Гривз надеется, что проанализирует еще больше звезд, чтобы выявить больше систем, где жизнь на суше могла существовать раньше, чем на Земле.

Читайте также: