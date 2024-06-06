Жизнь во Вселенной могла зародиться уже в начале ее существования: ученые обнаружили неоспоримое доказательство

Сенсационное открытие не отрицает время возникновения жизни на Земле, но позволяет предположить, что в далеких галактиках могут существовать формы жизни гораздо старше земных.

Условия для возникновения жизни могли появиться во Вселенной уже в начале ее существования. К такому выводу пришла международная группа астрономов, обнаружившая большое количество углерода в молодой галактике, возраст которой оценивается в 350 миллионов лет.

Об этом пишет The Guardian.

Анализ данных, полученных космическим телескопом "Джеймс Уэбб", позволяет предположить, что углерод, являющийся основой и строительным материалом всех известных нам форм жизни, высвободился в большом количестве, когда первое поколение звезд во Вселенной взорвалось как сверхновые. Далее углерод "заселил" первые планеты, что в соответствующих условиях могло привести к возникновению жизни. Это не противоречит общей теории, признанной современной наукой, но до сих пор считалось, что углерод появился гораздо позже в космической истории.

Также читайте Как зародилась жизнь на Земле: ученые раскрывают секреты

"Это наиболее раннее обнаружение элемента тяжелее водорода, когда-либо полученное. Это грандиозное открытие. Обнаружение большого количества углерода в такой далекой галактике означает, что жизнь потенциально могла возникнуть очень рано во Вселенной, очень близко к космическому рассвету", — пояснил значение открытия соавтор исследования, профессор Кембриджского университета Роберто Майолино.

На заре своего существования Вселенная почти полностью состояла из самых легких химических элементов – водорода, гелия и небольшого количества лития (первые три элемента таблицы Менделеева). Все остальные химические элементы, включая те, из которых впоследствии образовалась Земля и живые организмы, возникли благодаря процессу ядерного синтеза внутри звезд.

Каждое новое поколение сверхновых обогащало Вселенную новыми, более тяжелыми элементами. Из этих новых "кирпичиков" сформировались твердые планеты, а на некоторых из них, вероятно, могли сложиться соответствующие условия для возникновения жизни.

Новое открытие не меняет представлений о том, что жизнь на Земле возникла около 3,7 млрд. лет назад. Но теперь ученые уверены, что в других галактиках старше нашего Млечного пути жизнь могла возникнуть гораздо раньше, чем считалось.

Напомним, исследователи раскрыли одну из тайн возникновения жизни на Земле. Ученым удалось воспроизвести условия формирования "строительных блоков" организмов, которые были на заре существования нашей планеты.

Читайте также: