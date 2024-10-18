Жуткая находка 110-летней давности может вернуть к жизни вымершего тасманийского тигра – фото

Столетняя находка может сыграть огромную роль в возвращении к жизни вымершего тигра.

Об этом сообщает LADbible.

Исследователи из мельбурнского музея не могли поверить, когда при попытках вернуть тилацина, более известного как тасманийский тигр, они нашли ответ в глубине шкафа.

Кто такой тасманийский тигр

Последний раз его видели в неволе в 1936 году и объявили вымершим в 1986-м после того, как его не видели в течение 50 лет.

Внешне похожее на собаку, с тигровыми полосами на пояснице, это животное было единственным сумчатым хищником Австралии, когда-то обитавшим на всем континенте, а около 3 000 лет назад поселился только на Тасмании.

Тасманский тигр / Фото: Getty Images

Кто стоит за проектом по их возвращению к жизни

Научный проект возвращения тилацинов возглавляет американская биотехнологическая компания Colossal, которая также стремится использовать методы генной инженерии для возвращения вымерших видов шерстистых мамонтов и дронта.

Компания, владельцем которой является предприниматель в сфере технологий и программного обеспечения Бен Ламм, собрала 235 миллионов долларов и финансирует исследования в 13 лабораториях по всему миру.

Значение открытия

Стремясь вернуть животное в дикую природу, некоторые исследователи в музее Мельбурна обнаружили в ведре удивительно хорошо сохранившуюся голову вымершего тасманийского тигра.

Профессор Эндрю Паск, руководитель исследования интегрированного генетического восстановления с помощью тилацина в Мельбурнском университете, рассказал: "Это была буквально голова в ведре с этанолом в глубине шкафа, который только что выбросили туда со снятой кожей, и она пролежала там около 110 лет. Она была достаточно гнилая, совершенно ужасное зрелище. Люди отрезали от нее большие куски".

Череп тасманийского тигра / Фото: Andrew Pask/University of Melbourne and Museums Victoria

Важным в этой находке было то, что она содержала материал, который ученые считали утраченным навсегда, например, молекулы РНК, которые имели решающее значение для реконструкции сумчатого генома.

Паск добавил: "Это было чудо, которое произошло с этим образцом. Оно подорвало мой разум".

Наука, стоящая за возвращением тилацина

Год спустя профессор признался, что это открытие продвинуло вперед работу ученых в Австралии и США: "Мы продвинулись дальше, чем я думал, и мы завершили многие вещи, которые мы считали очень сложными, а другие говорили, что это невозможно".

Говорят, что мягкие ткани содержали сохранившиеся длинные последовательности ДНК, генетического состава любого живого существа, а также РНК – гораздо менее стабильная, чем первая, и варьируется в различных типах тканей. Но у нее тоже были активные гены, необходимые для функционирования конкретной ткани.

Тасманский тигр / Фото: Getty Images

Итак, из этого открытия была получена информация, связанная с глазами, носом, языком и другим лицевым материалом животного, и вырисовалась картина того, что тилацин может чувствовать вкус, обоняние и видеть.

Паск утверждает, что это первый аннотированный геном вымершего животного: "Это помогает нам доказать, что то, что мы возвращаем, является настоящим тилацином, а не каким-нибудь гибридным животным".

Напомним, ранее ученые обнаружили насекомое размером с авто, которое бродило по Земле 340 000 000 лет назад. Она могла весить более 45 кг.

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