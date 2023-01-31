Жуткая синяя спираль в небе над Гавайями: ученые ответили, является ли это НЛО

Ученые выяснили, что жуткая спираль, которую ранее в январе зафиксировал гигантский телескоп в небе над Гавайями, была вызвана не инопланетянами, а компанией SpaceX.

Об этом пишет The Sun.

Отмечается, что замеченные 18 января в обсерватории на самой высокой горе на Гавайях – Мауна-Кеа огни были рукотворными.

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"Спираль, похоже, связана с запуском нового спутника компанией SpaceX", – сообщили в Twitter сотрудники Subaru Telescope.

Свечение в небе могло возникнуть при запуске ракеты-носителя Falcon 9 для вывода на орбиту нового спутника GPS, сообщает Forbes.

Спиральный узор, вероятно, появился в ночном небе, когда ракета перешла на вторую ступень. При этом устройство вращается, отбрасывая избыток топлива.

Отмечается, что SpaceX не в первый раз устраивает такое астрономическое зрелище. Как сообщает Tech Times, разные "световые шоу" проходят, когда компания запускает устройства для системы Starlink – серии спутников, которые могут обеспечить доступ в Интернет в 36 странах мира. Поскольку эти спутники запускаются партиями по несколько десятков, они часто формируют "поезда", путешествующие по ночному небу.

Напомним, новое исследование ученых из Института SETI свидетельствует, что, скорее всего, внеземные цивилизации ожидают соответствующего момента, чтобы послать на Землю свои сигналы.

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