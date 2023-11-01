Жуткий "череп" в Сахаре: NASA обнародовало уникальное фото, которое сделал астронавт с борта МКС

На фото – кальдера в пустыне Сахара.

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства NASA опубликовало изображение "черепа", который сделал астронавт, находящийся на борту Международной космической станции.

Об этом сообщает Live Science.

На фото можно увидеть кальдеру в пустыне Сахара – циркообразное углубление, образовавшееся в результате провала вершины вулкана.

Фото: NASA Earth Observatory

Астронавт сфотографировал ландшафт еще 12 февраля 2023, однако его опубликовали только сейчас, в честь Хэллоуина.

Объект в форме черепа расположен на дне Тру-о-Натрона, также известной как Дун-Орей — вулканической кальдеры шириной 1000 метров. Отверстие образовалось в результате мощного извержения вулкана, произошедшего сотни тысяч лет назад.

Рот, нос и левая щека "черепа" белого цвета через натрон – соленую смесь встречающегося в природе декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия.

Глаза и носовые пазухи представляют собой шлаковые конусы — крутые конические холмы, построенные вокруг жерл вулканов, возвышающихся над другим дном кальдеры. Более темная область слева от лица представляет собой тень, отбрасываемую высоким краем кратера, придающую черепу характерную форму.

Напомним, космический аппарат NASA также к празднику Хэллоуина сделал фотографию газового гиганта Юпитера с жутким "лицом".

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