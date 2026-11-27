Работы Синьянь и Синьюя / © Xinhua

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В Пекине государственное информационное агентство «Синьхуа» представило двух человекоподобных роботов-дикторов. Андроиды обладают искусственной кожей, человеческими голосами и могут отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире.

Презентация прошла во время форума в рамках седьмого Всемирного медиасаммита.

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Работы-дикторы «Синьхуа»: как выглядят китайские андроиды

В ходе презентации зрителям показали, как новые роботизированные ведущие работают перед камерой. Первой на сцену вышла женщина-робот по имени Синьянь в деловом костюме. Она поздоровалась с аудиторией и спокойно начала зачитывать новости. Рядом с ним был представлен мужской андроид — Синьюя.

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Как сообщает издание Australian Associated Press, одной из главных особенностей разработки стала бионическая кожа, которая издалека выглядит почти таким же, как человеческая. В то же время вблизи заметны механическость движений и несколько неестественный взгляд. Работы наклоняют и поворачивают головы через равные промежутки времени, а вместо зрачков в их глазах расположены миниатюрные камеры.

Андроидов в натуральную величину разработала шэньчжэньская компания UBTECH Robotics. Полные права интеллектуальной собственности на них принадлежат агентству Синьхуа.

© Xinhua

Работы-дикторы с искусственным интеллектом: как они работают и заменят ли журналистов

Несмотря на реалистичный облик, сами работы не создают новостных текстов. За подготовку материалов и общение с аудиторией отвечает специализированная система искусственного интеллекта Xinhua Yudian, запущенная летом 2026 года. Она использует информацию из баз данных государственного агентства.

По словам основателя UBTECH Чжоу Цзяня, технология работает по принципу «мозг — экспрессия — контроль», что должно уменьшать риск ошибок и так называемых «галюцинаций» ИИ.

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В Синьхуа уверяют, что появление андроидов не означает замену журналистов. Работы должны выполнять вспомогательные функции: представлять информацию, транслировать многоязычный контент и взаимодействовать со зрителями в реальном времени. Определять темы и принимать редакционные решения по-прежнему будут люди.

«Ведущие призваны исполнять новые роли в редакции, а не становиться ее центральными фигурами. Они могут представлять информацию, транслировать многоязычный контент и взаимодействовать с аудиторией в реальном времени, но решения о том, что именно освещать, остаются за журналистами и редакторами», — пояснил генеральный директор Центра новых медиа агентства Цянь Тун.

Чжан Имоу создал образ роботов: что думают эксперты о ШИ-ведущих

К разработке облика андроидов привлекли известного китайского кинорежиссера Чжана Имоу, руководившего постановкой церемонии открытия Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Он работал над визуальным стилем роботов, их мимикой и движениями.

«Мы оттачиваем мимику, движения глаз, форму губ… чтобы добиться спокойного тона, выдержки и зрительного контакта», — рассказал режиссер участникам саммита.

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Однако медиаэксперты пока скептически оценивают перспективы массового использования таких андроидов в традиционных теленовостях. Они напоминают, что Синьхуа экспериментировало с виртуальными ШИ-ведущими еще в 2018 году, а в Японии робот Kodomoroid читал новости в музее еще в 2014-м.

«ШИ-дикторов будут скорее использовать онлайн-комментаторы и инфлюэнсеры, чем авторитетные телесети. Настоящие ведущие станут признаком качества», — отметил в комментарии AAP исследователь медиа из Университета Чарльза Стерта в Австралии Джок Читем.

Разработчики планируют использовать Синьянь и Синьюя не только в новостных студиях, но и в образовательных учреждениях, общественных пространствах и во время международных культурных мероприятий.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае человекообразных роботов начали испытывать на реальных рабочих местах. Они выполняют задачи уборщиков, работников гостиниц и библиотекарей, а также овладевают бытовыми делами. Разработчики проверяют, способны ли машины самостоятельно выполнять работу, которую сейчас делают люди.

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