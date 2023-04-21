Жуткое открытие: в Париже у вокзала раскопали древнее кладбище

Археологи обнаружили 50 могил в древнем парижском некрополе, датируемых ІІ веком н. э. и получили возможность узнать о похоронных обрядах и жизни племени паризийцев.

Об этом пишет Science Alert.

Археологи нашли древнее кладбище всего в нескольких метрах от железнодорожного вокзала в центре Парижа. Годами на этом месте производили дорожные работы, построили вокзал Порт-Рояль в 1970-х годах, но кладбище тогда не нашли.

В марте 2023 года начали новые раскопки – в результате обнаружили 50 могил. Пока команда ученых планирует восстановить все находки, предлагая беспрецедентное понимание похоронных обрядов древних парижан.

Новые раскопки уже обнаружили множество погребальных предметов, начиная от повседневных вещей, таких как керамическая и стеклянная посуда, и заканчивая ритуальными, такими как монеты, уложенные в рот покойникам. Все они дают бесценные подсказки истории захоронений, позволяя команде датировать их вторым веком нашей эры.

Ученые считают, что останки принадлежат паризийцам — представителям галльского народа, жившему в Лютеции, когда город находился под контролем Римской империи. Тела были похоронены в деревянных гробах, которые теперь можно узнать только по гвоздям.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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