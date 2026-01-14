Жуткое послание из бронзового века: в Турции обнаружили табличку Хеттов

Археология / © facebook.com/oleg.apostolov

Реклама

В Турции археологи расшифровали надпись на древнем артефакте, который содержит прямое и жуткое предостережение о смерти. Речь идет о табличке возрастом около 3300 лет, найденной в руинах поселения Бюклюкале вблизи реки Кызылирмак, примерно в 100 километрах от современной Анкары.

Об этом сообщило издание Daily Star.

После дешифровки текста, выполненного древней ближневосточной логосилабической системой, исследователи увидели фразу: «Кто это нарушит, тот умрет». Ученые считают, что надпись касалась контракта, а табличку могли присылать от имени правителей Хеттской империи как строгое официальное предостережение.

Реклама

Во время раскопок 2023 года археологи пришли к выводу, что Бюклюкале был городом хеттского периода диаметром около 500 метров. На месте также нашли фрагмент терракотовой печати с клинописью, которую, по словам руководителя работ доцента Кимийоши Мацумуры, использовали царь или царица. Именно на ней повторяется то самое смертельное предупреждение.

Исследователи отмечают, что подобные печати обычно ставили на сделках, но столь суровая угроза является нетипичной — в хеттских законах чаще применяли штрафы, а не наказание смертью. В то же время это подтверждает, что город поддерживал активные связи с Хаттусой, столицей империи.

Кроме того, в Бюклюкале обнаружили хурритские таблички, которые связывают с религиозными ритуалами, которые обычно выполняли члены хеттской королевской семьи. Это укрепляет версию, что город мог служить одной из королевских резиденций в бронзовую эпоху.

Напомним, в Гибралтаре археологи открыли камеру, запечатанную более 40 тысяч лет. Находки указывают на то, что здесь могли жить одни из последних неандертальцев в мире.