Жуткого морского черта впервые увидели посреди белого дня – фото

Команда морских биологов Condrik Tenerife задокументировала редчайшее наблюдение глубоководной рыбы черный удильщик. Хищника, известного как морской черт, заметили при дневном свете у поверхности, всего в двух километрах от побережья Тенерифе. Это произошло после того, как был пойман самый большой самец белой акулы в мире.

Как сообщает Canarian Weekly, наблюдение, состоявшееся 26 января близ Плайя-Сан-Хуана на западном побережье острова, может быть первым в истории случаем наблюдения живого взрослого морского черта так близко к поверхности.

Глубоководного хищника, обычно обитающего на глубинах от 200 до 2000 метров, заметила морской биолог Лая Валор во время исследовательской экспедиции по изучению пелагических акул. "Мы возвращались в порт, когда я увидела в воде что-то черное, непохожее на пластик или мусор. Это показалось мне необычным. Мы провели с ним несколько часов", — поделилась она.

Встреча, которая бывает раз в жизни

К этому времени на поверхности регистрировали только личинок или погибших взрослых особей этого вида. Это наблюдение считается исключительным, хотя точные причины присутствия рыбы на мелководье остаются неясными.

"Могут быть тысячи причин, почему она там оказалась", – объяснила Валор. "Мы просто не знаем. Это очень редкое и единичное явление. Хотя мы не можем сказать, что этого никогда не случается, но если бы это было более распространенным явлением, мы бы видели его чаще. Вполне возможно, что это первый случай, когда рыбу снимали в таких условиях".

Морской черт / Фото: Condrik Tenerife

После того, как рыба умерла, исследовательская группа осторожно перевезла ее в наполненный водой контейнер в Музей природы и археологии (MUNA) в Санта-Крус-де-Тенерифе для дальнейшего изучения.

Таинственный глубоководный хищник

Морской черт, страшный хищник глубин, использует свою биолюминесцентную приманку, наполненную симбиотическими бактериями, чтобы привлечь добычу в темных глубинах океана.

Причины необычного подъема этого конкретного экземпляра на мелководье остаются спекулятивными. Среди возможных объяснений – болезнь, мощные восходящие течения или попытка уйти от большего хищника.

Открытие повлекло за собой волнение в сообществе морских биологов, давая редкий шанс заглянуть в жизнь одного из самых неосязаемых существ океана.

Напомним, на пляже выбрасываются большие белые акулы с гигантским мозгом. Во всем мире этот вид сейчас внесен в список уязвимых, а количество больших белых акул неуклонно уменьшается.

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