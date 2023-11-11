Зимой Эль-Ниньо достигнет своего пика: это принесет снежные бури и штормы

Впервые за четыре года планета вступает в зиму, когда Эль-Ниньо господствует в Тихом океане, а значит, по словам исследователей, нас потенциально ждет еще большее количество экстремальных погодных явлений.

Об этом пишет Forbes.

Предыдущий сильнейший Эль-Ниньо наблюдался в 2016 году, однако ученые считают, что нынешнее будет иметь большее влияние на климатическую систему Земли. Метеорологи прогнозируют, как только Эль-Ниньо достигнет полной силы, а это, как ожидается, произойдет зимой. Нас ждут снежные зимы в Скалистых горах, штормы и влажная погода на юге и более засушливые условия на северо-западе.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) уже заявило, что год стал рекордным с явлениями погоды и экстремальными температурами, которые обошлись мировой экономике в миллиарды долларов. В результате исследователи настаивают, что правительствам необходимо следить за зимним прогнозом, поскольку Эль-Ниньо может стать своего рода "дикой картой для зимнего периода".

Известно, что сильные Эль-Ниньо обычно способствуют более теплой зиме в США и других регионах, тогда как более слабые и умеренные — способствуют более холодной и снежной зиме. Поскольку этой зимой планета вступает во власть Эль-Ниньо, какой будет погода зависит от того, сможет ли она достичь своего пика или нет. Ученые также отмечают, что если Эль-Ниньо все же достигнет своего пика, нас, вероятно, ожидает повсеместное потепление, однако если оно ослабнет или достигнет пика раньше декабря, риск повсеместного похолодания возможен более поздней зимой.

Ученые настаивают, что сегодня нам необходимо следить за тем, как Эль-Ниньо будет развиваться в Тихом океане, ведь именно от него во многом зависит погода, которая ждет нас этой зимой.

Справка:

Эль-Ниньо представляет собой явление, вызывающее потепление океана, которое, как правило, происходит каждые 2-7 лет в восточной части океана. Наступление Эль-Ниньо вызывает не только потепление океана, но и повышение температуры воздуха по всему миру.

Эль-Ниньо в 2023 году может стать "историческим эпизодом". Дело в том, что исследователям необходимо увидеть пять последовательных трехмесячных средних значений, превышающих средний порог, прежде чем эти периоды можно считать "историческим эпизодом Эль-Ниньо".

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