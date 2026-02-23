Змеи длиной с фуру: как выглядели самые большие гиганты в истории Земли

Модель титанобоа в натуральную величину с крокодилом в пасти

После исчезновения динозавров на Земле царили настоящие монстры длиной с грузовик. Открытия змей Титанобоа и Васуки шокировали ученых своими масштабами. Эти гиганты охотились на крокодилов и даже китов.

Об этом сообщает iflscience.

Титанобоа: гигант из доисторического мира

Примерно 66 — 56 млн лет назад на территории современной Северной Колумбии обитал огромный хищник — Titanoboa cerrejonensis, поистине колоссальная змея.

Ее обнаружили в начале 2000-х во время раскопок в угольных шахтах Серрехона. В этом месте нашли почти две сотни окаменелостей, и один из ученых вспоминал, что кости буквально попадались повсюду под ногами.

В палеоценовую эпоху эта территория была покрыта огромными заболоченными джунглями с чрезвычайно влажным климатом. Количество осадков было почти вдвое больше, чем сейчас в Амазонии. Здесь кипела жизнь: черепахи, крокодилы и рыбы были значительно больше современных сородичей, и титанобоа также отличалась гигантскими размерами.

Сначала ее длину оценивали в 9 — 11 м, однако впоследствии расчеты увеличились до примерно 14 м — это сопоставимо с длиной самых больших полуприцепов грузовиков. Масса змеи достигала около 1,1 т — примерно вдвое меньше, чем у носорога.

Интересно, что открытие могло и не состояться: первый найденный позвонок случайно попал в коллекцию останков, которые считали крокодильими. Только внимательный студент-палеонтолог понял, что это кость гигантской змеи.

Дальнейшие исследования позволили найти более сотни позвонков по меньшей мере от 28 особей. Ученые признавались, что долго сомневались, могут ли эти огромные кости вообще принадлежать змеям.

Васуки: новый рекордсмен

Более 10 лет титанобоа считалась самой большой змеей в истории, но в 2024 году ученые описали нового претендента — Vasuki indicus. Ширина одного ее позвонка составляла около 11 см. На основе этих данных ученые смоделировали размеры тела и получили еще более впечатляющие показатели.

По оценкам, длина Васуки могла достигать 11 — 15 м, поэтому она, вероятно, превосходила титанобоа.

Эта змея жила примерно 47 млн лет назад на территории современной Индии. Она принадлежала к вымершей группе и, судя по сопутствующим останкам, питалась преимущественно водными животными — рыбами, скатами, крокодилами, черепахами и даже примитивными китами.

Почему современные змеи значительно меньше?

По сравнению с древними гигантами современные змеи выглядят гораздо скромнее: редко какие превышают 10 м. Рекорд принадлежит самке сетчатого питона длиной около 7,2 м (или почти 8 м в расслабленном состоянии).

Причина отсутствия современных гигантов довольно проста: змеи являются холоднокровными, поэтому их размеры в значительной степени зависят от температуры среды. В палеоцене и эоцене климат был значительно теплее, что и позволяло змеям достигать колоссальных размеров.

Несмотря на то, что сегодня климат быстро теплеет, ученые считают, что этот процесс происходит слишком стремительно, чтобы змеи смогли эволюционно снова вырасти до таких масштабов.

К слову, ученые из Лондонского музея естественной истории идентифицировали новый вид «парадоксальной змеи» Paradoxophidion richardoweni, живший 37 млн лет назад. Позвонки рептилии нашли в Англии еще в 1981 году, но только сейчас с помощью КТ и 3D-моделирования установили их принадлежность к ранней ветви современных змей. Этот вид периода эоцена сочетал черты различных групп рептилий и, вероятно, вел водный образ жизни. Открытие помогает лучше понять эволюцию пресмыкающихся и демонстрирует важность изучения старых музейных коллекций.