Змеи с ногами: ученые наткнулись на окаменелость, меняющую историю их эволюции

Змея / © Pixabay

Ученые исследовали редкую окаменелость, которая показала, что древние змеи когда-то имели задние конечности и выглядели совсем иначе, чем современные пресмыкающиеся. Находка в Аргентине помогла лучше понять, как змеи постепенно потеряли ноги и приобрели свое нынешнее строение.

Об этом говорится в материале Daily Galaxy.

Речь идет об останках Najash rionegrina — древней змее, жившей почти 100 миллионов лет назад. Окаменелость показывает, что ранние представители змей еще сохраняли задние конечности, а также имели отдельные кости черепа, которых уже нет у современных видов.

Это свидетельствует о том, что змеи не стали безногими одномоментно. Их эволюция была постепенной: тело вытягивалось, конечности уменьшались, а череп менялся и становился более подвижным.

Окаменелость Najash rionegrina. / © Science Advances

Змея с ногами и "старым" черепом

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые описали Najash rionegrina как вид, у которого процесс потери конечностей еще продолжался.

Особенно важной деталью стало наличие скуловой кости в черепе. У современных змей она почти полностью отсутствует, поэтому эта находка помогла просмотреть древние представления о строении черепа ранних змей.

Соавтор исследования Майкл Колдвелл отметил, что открытие исправляет более века ошибочных представлений об анатомии этих пресмыкающихся. По его словам, выводы основываются не на предположениях, а на реальных данных.

Художественная реконструкция змеи Najash rionegrina.

Что показало сканирование

Чтобы не повредить окаменелость, исследователи использовали микрокомпьютерную томографию. Благодаря этому они смогли подробно воспроизвести череп и увидеть структуры, скрытые внутри породы: нервные каналы, пути кровеносных сосудов и мелкие костные элементы.

Сканирование помогло понять, как отдельные части черепа с течением времени уменьшались или исчезали. Именно эти изменения впоследствии привели к появлению гибкого черепа, характерного для современных змей.

Происхождение змей оказалось сложнее

Находка также подвергает сомнению идею, что предки современных змей были лишь мелкими ройными животными. Ведущий автор исследования Фернандо Гарберольо считает, что предки современных змей могли быть больше, иметь широкие пасти и долго сохранять задние конечности.

Другие более поздние исследования также показывают, что эволюция змей не шла одним простым путем. Некоторые ранние виды могли сочетать ройный образ жизни с более гибким поведением, а отдельные древние змеи достигали более метра в длину.

Najash rionegrina остается одним из важнейших примеров этого переходного этапа — когда змеи уже приобретали современные черты, но еще сохраняли признаки своих древних предков.

