Знаменитый "человек из Толлунда" раскрывает секреты: ученые выяснили, что ел мужчина перед смертью

Мумия мужчины возрастом 2400 лет была найдена на торфяных болотах Дании в 1950 году.

Датские ученые во главе с Ниной Хельтен Нильсен из музея Силькеборг провели детальный анализ так называемой мумии "болотного человека", возраст которой составляет около 2400 лет. Исследование помогло определить рацион этого человека и установить, что было его последней в жизни трапезой прежде чем его принесли в жертву.

Об этом пишет Cambridge.

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Отмечается, что сейчас был исследован кишечник "человека из Толлунда" и выяснилось, что он ел кашу из ячменя, с добавлением семян диких трав, что наводит на мысль о ее ритуальном значении. Ученые нашли более 20 видом разных трав в последней трапезе казненного мужчины: в том числе Горец бледный, известное лекарственное растение, лен, крапиву, анютины глазки и вьюнок.

Воду для каши набрали тут же, из болота, так, что в кишечнике мужчины оказались также остатки водорослей, песок и древесный уголь. Приготовили ее в глиняном горшке на костре. Кроме этого, он ел рыбу.

Также в его организме нашли несколько паразитарных инфекций, что указывает на то, что мужчина часто питался недоваренным мясом и пил грязную, сырую воду.

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Напомним, "человек из Толлунда", пожалуй, самый известный из так называемых "болотных людей", мумий, найденных в разное время на торфяных болотах, преимущественно на севере Европы. Всего в торфяных болотах Европы было обнаружено более тысячи древних тел.

Про "человека из Толлунда" известно, что он был ростом 162 см, в момент смерти был одет в шапочку из овчины и рубаху, что истлела за две тысячи лет. На его шее остался шнур, которым его задушили. В момент смерти ему было около 40 лет.

Напомним:

В Милане врачи сделали МРТ мумии из древнего Египта. Благодаря обследованию собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, чтобы, в частности, подтвердить пол.

Благодаря обследованию собираются восстановить внешность мумии и проанализировать особенности скелета, чтобы, в частности, подтвердить пол. Кроме того, в Египте обнаружили загадочную мумию , которая меняет представление о цивилизации.

, которая меняет представление о цивилизации. Также в Египте найдено уникальное захоронение 59 мумий.

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