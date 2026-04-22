Золото и другие драгоценные металлы вытекают из ядра Земли: ученые сделали неожиданное открытие

Извержение вулкана / © Associated Press

Ученые обнаружили новые доказательства того, что драгоценные металлы, в частности золото и рутений, могут медленно подниматься из ядра Земли к поверхности из-за вулканической активности. Исследование ставит под сомнение предыдущее представление о том, что ядро планеты является почти полностью изолированным от других ее слоев.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Огромные запасы золота и других металлов скрыты глубоко внутри Земли — под толстой земной корой и слоями раскаленной породы. Ранее ученые считали, что эти элементы остаются вблизи границы ядра и мантии — на глубине около 3000 километров. Однако новые данные свидетельствуют, что часть этого материала может постепенно просачиваться вверх.

Ключевым доказательством стали следы рутения, обнаруженные в лаве на Гавайских островах. Именно этот металл, по словам исследователей, может быть маркером вещества, происходящего из самых глубоких недр Земли.

Многие выводы основываются на работе доктора Нильса Месслинга из Геттингенского университета. Он заявил, что первые результаты исследования стали неожиданными для команды.

«Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию Земли», — пояснил ученый.

Кроме рутения, исследователи обнаружили изотопные аномалии вольфрама в вулканических породах. Сравнение изотопных соотношений показало отклонения, которые, по словам ученых, можно объяснить лишь наличием скрытого источника глубоко внутри планеты.

Профессор Маттиас Виллболд из того же университета отметил, что результаты свидетельствуют не только о том, что ядро Земли не является настолько изолированным, как считалось ранее, но и о масштабных потоках перегретого мантийного материала.

По его словам, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы могут зарождаться на границе ядра и мантии и подниматься к поверхности, формируя океанические острова, в частности Гавайи. Именно расплавленная порода, которая питает эти вулканы, и могла принести на поверхность частицы металлов.

Ученые отмечают, что этот процесс чрезвычайно медленный по человеческим меркам. Однако даже незначительный поток в течение миллионов лет может перенести большое количество ценных элементов.

Исследователи также отмечают, что часть золота и других металлов, которые сейчас используются в электронике, медицине и возобновляемой энергетике, теоретически могла когда-то находиться ближе к центру Земли.

В то же время ученые подчеркивают: речь идет не о возможности быстрой добычи золота. Текущий поток металлов из ядра слишком мал, чтобы вызвать «золотую лихорадку». Открытие важно прежде всего для геологии, поскольку может изменить представление о распределении металлов, эволюции Земли и процессах обмена веществами между ее внутренними слоями.

Кроме того, движение изотопов рутения может дать новые подсказки о том, из каких материалов формировалась Земля более 4,5 миллиарда лет назад. Некоторые из металлов, которые сегодня попадают на поверхность через вулканы, могут быть остатками древнейших этапов формирования планеты.

Следующим этапом исследований станет определение скорости, с которой металлы покидают ядро, и механизма их подъема сквозь мантию. Новые изотопные измерения других элементов могут помочь ученым лучше понять внутреннее строение Земли и ее геологическую эволюцию.

Напомним, ранее мы сообщали, что гора Эребус в Антарктиде, которую считают одним из самых загадочных вулканов планеты, ежедневно выбрасывает в воздух около 80 граммов кристаллизованного золота.