Золото на сотни тысяч долларов под ногами: пара случайно откопала монеты Тюдоров

Обычный ремонт на заднем дворе обернулся для супругов с юга Англии настоящей археологической сенсацией. Во время починки столба забора вблизи Милфорд-он-Си в графстве Гемпшир они извлекли из глины более 70 золотых монет эпохи Тюдоров, которые пролежали под землей почти пять веков. Находку сделали в апреле 2020 года.

Об этом сообщило издание earth.com.

Когда глину смыли водой, на поверхности монет проступили хорошо сохранившиеся портреты английских правителей. Сокровище передали на экспертизу в Музей Ашмола, где специалисты сопоставили отметки с известными образцами королевского монетного двора.

Исследованием руководил нумизмат Джон Нейлор. По мелким царапинам, шрифту и инициалам эксперты установили, что монеты охватывают период от 1420-х годов до правления Генриха VIII. Самые поздние экземпляры позволили датировать сокрытие клада концом 1530-х годов. На некоторых монетах рядом с королевской буквой видны инициалы королев — в частности Екатерины Арагонской и Джейн Сеймур, что помогло точнее определить время чеканки.

Специалисты считают, что это не разовый «зарплатный» запас, а сбережения, которые накапливали десятилетиями. В кладе представлены различные номиналы — ангелы и короны, что свидетельствует об использовании монет как в ежедневных расчетах, так и в официальных платежах.

Историки связывают клад с периодом Роспуска монастырей — масштабной кампанией Генриха VIII в 1530-х годах, когда королевская власть изымала имущество церквей и приоратов. Именно тогда религиозные общины пытались скрыть золото от конфискаций. Однако сбережения могли принадлежать и местным торговцам, которые опасались потерять накопленное.

Монеты сохранились чрезвычайно хорошо: золото не поддается коррозии, а глинистый грунт ограничивал доступ воздуха. На одной из них и сегодня заметен образ Святого Михаила, поражающего дракона, — характерный признак номинала «ангел».

В 2021 году археологи повторно обследовали двор и нашли еще шесть обломков, окончательно подтвердив место происхождения клада. А 5 ноября 2025 года коллекция, уже разбитая на небольшие группы, была продана на аукционе в Цюрихе за более чем 380 тысяч фунтов стерлингов (примерно 445 000 долларов США).

Напомним, ранее утерянный инструмент привел к одному из крупнейших археологических открытий XX века. В Саффолке нашли тысячи римских монет, золото и серебро, спрятанные около 1600 лет назад.