Золото, серебро, монеты, серьги: металлоискатель наткнулся на 800-летний клад

В Германии кладоискатель с помощью металлоискателя наткнулся на находку: 800-летний клад золотых украшений и монет. Среди артефактов были особые вещи – византийские серьги и монета в исламском стиле.

Об этом сообщает Live Science.

О находке сообщили Государственный археологический департамент Шлезвиг-Гольштейна (ALSH). После археологического исследования и раскопок были обнаружены различные артефакты, в том числе серебряные и золотые изделия.

"Сокровище состояло из двух очень качественных золотых сережек с полудрагоценными камнями, позолоченной броши-псевдомонеты, двух позолоченных перстней с камнями, фрагмента перстня, небольшого позолоченного перфорированного диска, броши-кольца и около 30 серебряных монет", некоторые из них сообщил Ульф Икеродт, директор ALSH.

Самыми интересными предметами в кладе являются две серьги.

"Они, вероятно, датируются временами около 1100 года и соответствуют традициям византийских ювелиров", — сказал Икеродт.

Сокровище также содержало имитацию исламской монеты — золотого динара Альмохада, которую превратили в брошь. Халифат Альмохадов был мусульманской династией, правившей югом Испании и севером Африки между 12 и 13 веками. 30 серебряных монет, отчеканенных во времена датского короля Вальдемара II, указывают на то, что клад зарыли где-то после 1234 года.

Напомним, в Великобритании с помощью металлоискателя нашли изделие в форме сердца, украшенное красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской.

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