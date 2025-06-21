Вулкан на Гавайях / © Associated Press

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Исследователи обнаружили, что гавайские вулканы извергают золото из земного ядра. Открытие ученых подвергает сомнению древнее утверждение о том, что ядро Земли геохимически изолировано.

О новом исследовании пишет Еarth.com.

По оценкам геохимиков, более 99% всего земного золота до сих пор находится в ядре. Его масса настолько велика, что, согласно модельным подсчетам, этого хватило бы, чтобы покрыть сушу планеты слоем толщиной до 50 см. Такие предположения базируются на сравнении концентраций сидерофильных элементов в метеоритах и земной мантии.

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«Когда пришли первые результаты, мы поняли, что буквально обнаружили золото. Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию Земли», — поделился доктор Месслинг.

Он и другие исследователи обнаружили химические сигнатуры в скамье, свидетельствующие о том, что металлы могут мигрировать из ядра к поверхности.

Эта работа согласуется с предварительными исследованиями, указывающими на разные изотопы вольфрама в определенных вулканических породах. Сравнивая точные соотношения изотопов, исследователи заметили аномалии, которые можно объяснить лишь скрытым источником глубоко внутри планеты.

Значительная часть этих улик нашла свое подтверждение в расплавленной породе, питающей вулканы Гавайев.

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Это открытие важно, поскольку о земном ядре все еще известно слишком мало, особенно когда речь идет о его внутреннем строении — оно все еще остается полной загадкой. Данные указывают, что оно действительно скрыто в недрах Земли и оно металлическое — к сожалению, это все, что нам известно наверняка. Ученые до сих пор спорят о том, из чего оно состоит.

«Геологи когда-то представляли ядро ​​как изолированный резервуар, отделенный тысячами миль плотной породы. Недавние данные подвергают сомнению это представление и указывают на медленный, но стабильный обмен материалами», — добавил Месслинг.

Ранее сообщалось, что активная вулканическая гора в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает золото в атмосферу.