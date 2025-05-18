Золотой Будда больше тысячи лет скрывал огромное сокровище: находка изумила археологов

Под статуей Будды в Таиланде нашли удивительный клад

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Удивительный клад из десятков золотых, серебряных и бронзовых предметов был обнаружен в Таиланде под знаменитой статуей лежащего Будды, расположенной внутри храмового комплекса Ват Таммачак Сема Рам во время проведения ремонтно-строительных работ.

Об этом сообщил сайт Popular Mechanics.

Копая дренажную систему на глубине чуть более метра под статуей Будды, рабочие наткнулись на керамический контейнер. Внутри этого контейнера находились 33 древних украшения из золота, серебра и бронзы.

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Среди предметов были золотые кольца, серебряные серьги и пара особых бронзовых серег-колец, характерных для периода Дваравати (около 1300 лет назад).

Рабочие предположили, что рядом могут быть другие клады, и продолжили раскопки под статуей лежащего Будды, которая считается самой длинной и самой старой в стране. Ее длина составляет 13 метров, а возраст оценивается примерно в 1350 лет.

В результате раскопок были найдены кованые металлические листы, покрытые сложным художественным узором, созданным с помощью техники тиснения. На одном из них — прямоугольном листе золота размером примерно 7*12 см — изображен сидящий Будда. Небольшое отверстие в правом верхнем углу предмета говорит о том. что его могли носить как подвеску. На другом листе с тиснением из сплава свинца и олова также было изображение Будды, стоящего в арочной раме в окружении двух фигур, одна из которых может быть изображением индуистского бога Брахмы.

Эксперты предположили, что найденные предметы были ритуальными подношениями, которые намеренно закопали под статуей. В настоящее время Национальный музей Пхимаи занимается консервацией и каталогизацией археологических находок.

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