Золотые яйца на дне океана озадачили ученых — что это такое

Недалеко от Канады на дне Тихого океана ученые исследовали древний подводный вулкан и выяснили, что он до сих пор действует и покрыт тысячами гигантских яиц.

О находке пишет The Daily Galaxy.

На глубине 1,5 километра удалось зафиксировать от 100 тысяч до миллиона яиц тихоокеанского белого ската, которые по необычной форме называют «кошельками русалки».

Это самое большое плодородие глубоководных позвоночных, когда-либо видевшее человечество.

Секрет массового гнездования кроется в геотермальных источниках, которые скаты используют как естественные «грелки» для своего потомства. В ледяных водах зародыши обычно развиваются годами, но тепло вулкана значительно ускоряет этот процесс, повышая шансы малышей на выживание. Камеры впервые сняли, как самки откладывают полуметровые золотистые яйца непосредственно в зоны утечки теплой минеральной воды.

Ученые отмечают, что для развития молодых особей скатов требуется четыре года, однако теплая вулканическая вода, возможно, ускоряет период вынашивания яиц.

Напомним, на глубине почти 6200 метров в Тихом океане японские ученые обнаружили загадочные черные яйца. В ходе детального анализа в лаборатории выяснилось, что это коконы с совершенно новым, ранее неизвестным видом глубоководных плоских червей, что явилось абсолютным рекордом глубины для этих существ.

