"Зона 51" и база атомных подводных лодок: Google Maps показал топ-6 секретных мест (фото)

В Сети показали снимки мест, к которым даже приближаться запрещено.

Пользователи Сети благодаря Google Maps имеют возможность увидеть спутниковые снимки почти со всех уголков земного шара, в частности, даже несколько сверхсекретных мест. Такие локации, как военные базы, тюрьмы и другие объекты повышенной безопасности, размыты на снимках, но другие доступные для общественности.

Об этом пишет The Sun.

Дом отдыха президента США

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Расположен в 60 милях к северу от Вашингтона, округ Колумбия, Кэмп-Дэвид был местом отдыха для президентов США с начала 1940 годов. Сельский комплекс на лесистых холмах Катоктин-Маунтин-Парк, штат Мэриленд, включает живописную горную территорию площадью 200 акров (81 га).

Он окружен оградой максимальной безопасности и закрыт для посещения. Там даже нельзя останавливать свой автомобиль на дорогах общего пользования. Несмотря на все протоколы с высокой степенью защиты, эту локацию видно на спутниковых снимках, предоставленных Google Maps.

Домик, который годами посещают президенты США / thesun.co.uk

Атомная суббаза

Военно-морская база "Клайд" — одна из 5-ти действующих военных баз Королевского флота в Шотландии. Место, которое также известно как Фаслейн, является базой военно-морского флота для атомных подводных лодок и подводных лодок охотников-убийц.

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Они являются частью ракетной системы сдерживания "Трайдент". Великобритания имеет запасы примерно 225 ядерных боеголовок.

Фаслейн находится под круглосуточной вооруженной охраной, и публике не разрешается ее посещать. Однако можно увидеть на Google Maps.

Военно-морской база Клайд / thesun.co.uk

"Зона 51"

"Зона 51", очевидно, самая известная военная база в мире, окутана тайной и секретностью. Это удаленная авиабаза в пустыне Южная Невада, в 83 милях (134 км) к северо-северо-западу от Лас-Вегаса, на западе США.

Многие считают, что это место хранит инопланетные секреты, но на самом деле используется для разработки новейших самолетов.

"Район 51" — одна из самых известных военных баз мира / thesun.co.uk

Северокорейский гулаг

Северная Корея была пустым местом на Google Maps в течение многих лет, пока онлайн-сервис не опубликовало подробные спутниковые снимки этой закрытой страны.

Кроме городов и парков, картографы Google даже помогли технологическому гиганту нанести на карту некоторые из печально гулагов страны. Один на севере Северной Кореи известен как Хвасонг Гулаг (учреждение пенитенциарной системы, трудовой лагерь КНДР для политических заключенных. — Ред.)

Его площадь составляет 212 квадратных миль, и, как полагают, там находится 10 тысяч человек, многие из которых являются политическими заключенными.

Огромный Гулаг в Северной Корее / thesun.co.uk

Лаборатория химического оружия Великобритании

Портон-Даун это научный парк в Уилтшире, где расположен ведущий британский исследовательский центр химического оружия.

Научно-техническая лаборатория Министерств обороны США была одним из самых секретных и противоречивых военных исследовательских центров страны.

Экспериментальная станция Портон-Даун была открыта в 1916 году для испытаний различных ядовитых веществ, которые планировалось использовать на полях Первой Мировой войны. Чуть позже там началась также разработка респираторов, которые защищают от воздействия ядовитых газов. Сейчас это место используется для исследования смертельных заболеваний, таких как Эбола.

Портон-Даун — центр исследований химического и биологического оружия Британии / thesun.co.uk

База в пустыне Сахара

Военная база, спрятана посреди пустыни Сахара, — еще одно место с высоким уровнем безопасности, которое можно увидеть на Google Maps.

На аэрофотоснимках объект в Нигере, недалеко от ливийской границы, кажется, окруженный наземными минами. Также видно взлетно-посадочную полосу, здания, транспорт и ограждение по периметру.

Военные удерживают там гарнизон из около 100 человеками на этом месте, которое ранее было французским колониальным фортом, построенным в 1931 году.

Французское правительство управляет передовой оперативной базой, и по состоянию на 2015 год там работало до 250 солдат.

В Картах Google видно военную базу посреди пустыни Сахара / thesun.co.uk

thesun.co.uk

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