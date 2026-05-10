"Зона молчания" в Мексике: какие тайны скрывает безлюдная пустыня и почему отпугивает людей

Ученые не могут разгадать загадки удивительных мест / © Associated Press

В пустыне на территории Мексики, где проходят границы 3 штатов Коауила, Дуранго и Чиуауа, находится так называемая Зона молчания. От нее до города Эль-Пасо (США, Техас) примерно в 500 км.

На этой загадочной территории глохнут радиоприемники, не принимают передачи телевизоры, не работают компасы и даже останавливаются часы. «Зона молчания» представляет собой плоскую, печальную равнину, на которой лишь изредка встречаются хилые колючие кусты и кактусы.

Об удивительной аномальной зоне люди говорили еще в XIX веке. Местные фермеры рассказывали, что время от времени на землю падали с неба горячие камни.

В 1930-х годах пилот мексиканского штата Коауила по имени Франсиско Сарабиа облетал пустыню в военных целях. Едва он пересек границы «мертвой» зоны, как остался без радиосвязи и едва не потерпел крушение от того, что отказали все бортовые приборы. Поскольку самолет был военным, Франсиско вынужден был составить протокол о примере и стал первым в истории страны пострадавшим от аномальной зоны.

В 1963 году в пустынной местности проводилась геофизическая разведка. Неожиданно у инженера отказала рация. Он вернулся на базу, чтобы починить ее, но рация оказалась исправной. Однако история снова повторилась, когда геофизик вернулся в прежнее место. Именно с этого времени «зона молчания» в Мексике и стала обращать на себя внимание людей.

В начале XXI века удалось провести необходимые исследования феномена пустыни. Оказалось, над ней преобладает удивительное магнитное поле, служащее барьером для раций, телевизоров, телефонов и аудио-сигнала.

Геологическое объяснение вероятных свойств зоны сосредоточено на магнетите, который, скорее всего, оседал в пустынной почве в результате многократных ударов метеоритов в течение 20 века.

Однако являются ли эти свойства реальными, остается нерешенным. Как отмечает Popular Mechanics, до сих пор неизвестно, есть ли в этом районе естественные препятствия, или объяснение более обыденное: зона просто очень, очень отдаленная, а радиоприем в огромной, малонаселенной пустынной местности редко бывает надежным.

