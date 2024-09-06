Зонд NASA обнаружил неизвестную часть Солнечной системы

Ученые выяснили, что на краю Солнечной системы существует неизвестная ее часть, наполненная ледяными небольшими объектами.

Об этом пишет ScienceAlert.

Самым дальним космическим аппаратом в Солнечной системе является зонд NASA "Новые горизонты", который находится на расстоянии примерно 60 астрономических единиц от Солнца и продолжает лететь дальше. Анализ данных этого зонда, а также последующие наблюдения с помощью наземного телескопа Subaru позволили астрономам совершить неожиданное открытие.

Были обнаружены новые ледяные объекты, которые расположены дальше, чем предполагаемый предел пояса Койпера, а именно на расстоянии 70 астрономических единиц от Солнца. Данные показывают, что эти объекты имеют более низкую плотность размещения, чем те, что расположены в известном поясе Койпера, но она достаточно высока, чтобы создать неизвестную ученым структуру. Астрономы говорят, что эта новая часть Солнечной системы простирается на расстояние до 90 астрономических единиц от Солнца.

Кроме того, на расстоянии между 55 и 70 астрономических единиц от нашей звезды раскинулось огромное и почти пустое пространство.

Ученые говорят, что необходимы дополнительные наблюдения, чтобы полностью подтвердить это открытие, которое может изменить понимание эволюции Солнечной системы.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики высчитали потенциальную продолжительность космоса.

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