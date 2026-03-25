Зонд NASA зафиксировал мегаштормы на Юпитере: астрономы объяснили сокрушительную силу молний

Молнии на Юпитере мощнее земных в 100 раз / © NASA

Древние греки даже не подозревали, насколько точно они назвали Юпитер в честь громовержца Зевса. Новые наблюдения космических телескопов и зондов показали, что разряды молний на этой гигантской планете по меньшей мере в 100 раз мощнее возникающих на Земле.

Об этом пишет IFLScience.

Уникальные наблюдения за штормами

Юпитер известен своей очень активной погодой, из-за чего ученым обычно сложно точно определить источники молний. Однако в течение 2021 и 2022 годов в Северном экваториальном поясе планеты наступило определенное затишье. Это позволило исследователям сфокусировать космический телескоп Hubble и наземные любительские телескопы в регионе, который изучал зонд NASA Juno, находящийся на орбите Юпитера с 2016 года.

Сам аппарат Juno не видит молний напрямую, но он фиксирует микроволновые импульсы, излучаемые во время электрических разрядов. Зная точное расположение шторма, астрономы смогли измерить силу этих вспышек и сравнить их с земными показателями. Полученные данные стали подлинным открытием, ведь излучение от молний является своеобразным окном в понимании поведения атмосферы планеты.

Загадка колоссальной энергии

Ученые отмечают, что перемешивающая атмосферу конвекция и переносящая тепло снизу вверх на Юпитере и Земле работает по-разному. Атмосфера газового гиганта состоит преимущественно из водорода, поэтому влажный воздух там тяжелее и ему сложнее подниматься при формировании грозовых облаков.

«Может ли более доступная энергия быть связана с тем, что из-за влажной конвекции на Юпитере требуется значительно большее накопление тепла, прежде чем сформируется шторм, способный генерировать молнии? Это активная область исследований», — отмечает ведущий автор исследования Майкл Вонг из Лаборатории космических наук Калифорнийского университета в Беркли.

Исследователи отмечают, что реальная мощность юпитерианских молний может быть еще больше. Из-за разных методов измерения радиоволн на Земле и Юпитере не исключено, что некоторые разряды на газовом гиганте превышают земные в 500 или даже 10 000 раз. Точная причина такого явления до сих пор изучается: это может быть связано с химическим составом облаков или тем фактом, что сами штормы на Юпитере в десять раз выше, чем на нашей планете.

Напомним, газовые гиганты Юпитер и Сатурн имеют схожий состав , но разные полярные бури. Ученые выяснили, что эти узоры могут поведать о внутренней структуре планет.