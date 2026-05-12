Зонды "Voyager" записали жуткие звуки из космоса: что это может быть

Жуткие звуки из космоса / © NASA

Зонды «Voyager» начали записывать «жуткие» звуки в космосе. Ученые не уверены, как долго они продлятся. В Солнечной системе и за ее пределами распространяются определенные звуковые волны. Они находятся в потоке солнечного ветра, заряженных частицах от Солнца и в потоке межзвездного вещества, соприкасающегося с краем гелиосферы.

Люди фиксируют их десятилетиями, особенно с помощью зондов «Voyager». Об этом сообщает IflScience.

Некоторые люди описывают эти звуки как «жуткие». В этих сигналах нет сообщений или узнаваемых звуков. Однако слушатели говорят, что эти звуки из космоса для них неприятны и страшны.

В основном это свист и белый шум. А как звук может существовать в космосе?

Звук не может распространяться в вакууме. Звуковым волнам для распространения необходимо вещество или материал, определенная среда. И если бы у космоса была идеальная вакуумная среда, звуков бы из него мы не услышали.

Космос имеет очень низкую плотность, которая не остается постоянной, а колеблется в зависимости от изменений солнечной активности. Именно поэтому в межпланетной и межзвездной плазме распространяются волны.

Обычно на расстоянии на Земле межпланетная среда содержит от 3 до 10 частиц на кубический сантиметр. Вакуумная среда настолько велика, что если бы мы засунули туда свою голову, мы бы ничего не услышали.

Однако этого материала достаточно для распространения звуковых волн.

На орбите Земли скорость плазмы в солнечном ветре составляет около 50 км/с. Зонд «Voyager» в космосе смог записать движение плазмы. Его могут записать многие космические аппараты даже с Земли. Некоторые записи до сих пор не имеют объяснения.

Поскольку «Voyager-1» и «Voyager-2» пролетели мимо гигантских планет нашей Солнечной системы, а затем вышли в межзвездное пространство, их записи плазменных волн имеют огромную ценность.

Они дают важные данные по взаимодействию солнечного ветра с планетами, а еще между межзвездной плазмой и гелиосферой (зоной воздействия Солнца — ред.).

В августе этим двум космическим аппаратам исполнится 49 лет. Совсем скоро они перестанут быть пригодными для записи звуков из космоса. «Voyager» и так отслужили дольше, чем от них ожидали. Кое-где специалистам приходилось их отключать, чтобы продлить срок работы.

Как только они перестанут связываться с Землей, они станут «молчаливыми посланниками», говорит научная руководительница проекта «Voyager» Линда Спилкер.

Несколько недель назад команде «Voyager» пришлось отключить еще один из своих приборов для экономии энергии, однако подсистема плазменных волн остается работоспособной на обоих космических аппаратах.

Команда планирует масштабное и возможно рискованное вмешательство — уменьшить энергопотребление и продлить срок службы двух зондов.

