Зубная эмаль не будет больше разрушаться: ученые разработали гель для борьбы с кариесом

Уход за зубами / © Pexels

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Исследователи Университета Ноттингема и международная команда ученых разработали белковый гель, восстанавливающий в лабораторных условиях структуру и механические свойства деминерализованной или эродированной зубной эмали.

О результатах исследования говорится в статье Nature Communications

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Как работает белковая матрица

Материал был создан на основе эластиноподобных рекомбинантных белков. Он имитирует свойства белковой матрицы, помогающей формировать зубную эмаль при развитии зубов.

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После нанесения гель образует на поверхности зуба тонкий слой. Он служит каркасом для минерализации: уносит из слюны ионы кальция и фосфата и способствует контролируемому росту новых кристаллов апатита. Так минерал должен организованно встраиваться в оставшуюся ткань.

Ученые заявляют, что с помощью этого подхода удалось воспроизвести разные структурные участки эмали, в частности призматические и апризматические. В некоторых экспериментах минерализованный слой произрастал на поверхности зубной ткани толщиной до 10 микрометров, а материал также наносили на оголенный дентин.

Что показали лабораторные испытания

Исследователи проверяли восстановленную ткань в условиях, имитирующих ежедневную нагрузку на зубы: при чистке, жевании и действии кислотных растворов. По сообщению Университета Ноттингема, восстановленный слой демонстрировал свойства, подобные здоровой природной эмали, в частности твердость, жесткость и стойкость к истиранию.

Эмаль не имеет живых клеток и не способна самостоятельно регенерировать после потери. Имеющиеся фторсодержащие лаки и реминерализующие средства могут укреплять сохранившуюся эмаль, но не воспроизводят полностью потерянный слой.

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В то же время, результаты не означают, что гель уже стал доступным лечением кариеса или может заменить пломбы и осмотр стоматолога. В научной работе описаны эксперименты с человеческой зубной тканью вне организма, поэтому эффективность и безопасность подхода для пациентов должны подтвердить дальнейшие исследования и клинические испытания.

Что планируют ученые

Профессор Альваро Мата, руководитель исследования, заявил, что команда разрабатывала технологию с учетом потребностей врачей и пациентов.

«Мы очень взволнованы, ведь технологию разрабатывали с учетом врача и пациента. Она безопасна, ее можно легко и быстро применить, и ее можно масштабировать. Кроме того, технология универсальна, что открывает возможность превратить ее в разные типы продуктов для помощи пациентам всех возрастов, имеющих разные стоматологические проблемы, связанные с потерей эмали и обнаженным дентином. Мы начали этот процесс с нашим стартапом Mintech-Bio и надеемся представить первый продукт в следующем году; вскоре эта инновация может помогать пациентам по всему миру», — сказал ученый.

Университет Ноттингема сообщил, что исследователи уже создали компанию Mintech-Bio и надеются представить первый продукт в следующем году.

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