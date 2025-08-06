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Зубы динозавров помогли воспроизвести доисторический климат: о чем рассказали эти "капсулы времени"
Международная команда ученых смогла реконструировать состав атмосферы, которой дышали динозавры благодаря анализу изотопов кислорода в их окаменевших зубах.
Исследователи разработали новый метод изучения климата прошлого, основанный на анализе зубов. Как пишет ZME Science, все потребляющее живой организм оставляет химический след в его костях и зубах. Этот принцип распространяется и на воздух, которым дышит животное.
Зубы динозавров как «климатические дневники»
Прорыв стал возможным благодаря анализу редкого изотопа кислорода – кислорода-17 – в зубной эмали. По словам палеонтолога и геохимика Томаса Тюткена из Университета Майнца, даже спустя 150 миллионов лет изотопные следы молекул кислорода из атмосферы мезозоя хранятся в эмали, что делает ее идеальной «капсулой времени».
Анализируя соотношение изотопов, ученые могут определить состав древней атмосферы и интенсивность фотосинтеза находившихся на Земле миллионы лет назад.
Уровень CO2 и извержение вулканов
Руководителем исследования стал геохимик Динсу Фенг из Гёттингенского университета. Его команда проанализировала образцы зубной эмали динозавров юрского и мелового периодов, собранные из музейных коллекций.
По информации издания idw-online.de, результаты подтвердили, что концентрация CO2 в атмосфере в те времена была значительно выше, чем сегодня. В частности:
в позднем юрском периоде уровень CO2 достигал около 1200 частей на миллион (ppm);
в позднем меловом периоде – около 750 ppm.
Для сравнения, сегодня уровень CO2 в атмосфере составляет около 430 ppm. Благодаря высокому уровню CO2 и теплым температурам, растения тогда активно развивались, что, вероятно, объясняет огромные размеры динозавров.
Интересно, что зубы тираннозавра и зауропода Kaatedocus показали аномально высокие показатели кислорода-17. Исследователи считают, что это может свидетельствовать о резких скачках CO2, вызванных мощными извержениями вулканов.
Новые возможности для палеоклиматологии
По словам ученых, этот метод открывает новые перспективы изучения прошлого Земли. Он позволяет получить прямую связь между сухопутными животными и атмосферой, которой они дышали. В публикации научного издания PNAS говорится, что следующим шагом для команды исследователей является анализ зубов животных, живших во времена массового пермско-триасового вымирания, известного как Великое вымирание, чтобы лучше понять его причины и последствия.
Напомним, задолго до появления динозавров на Земле произошел апокалипсис, уничтоживший 85% всех видов живых существ. Это самое смертоносное для планеты событие получило название Ордовицкое вымирание, но это произошло настолько давно, что человечеству сейчас трудно оценить его масштаб.