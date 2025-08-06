Зубы динозавров помогли воспроизвести доисторический климат: о чем рассказали эти "капсулы времени"

Динозаврам приходилось дышать воздухом, содержание углекислого газа в котором было в несколько раз выше современного. / © Associated Press

Реклама

Исследователи разработали новый метод изучения климата прошлого, основанный на анализе зубов. Как пишет ZME Science, все потребляющее живой организм оставляет химический след в его костях и зубах. Этот принцип распространяется и на воздух, которым дышит животное.

Зубы динозавров как «климатические дневники»

Прорыв стал возможным благодаря анализу редкого изотопа кислорода – кислорода-17 – в зубной эмали. По словам палеонтолога и геохимика Томаса Тюткена из Университета Майнца, даже спустя 150 миллионов лет изотопные следы молекул кислорода из атмосферы мезозоя хранятся в эмали, что делает ее идеальной «капсулой времени».

Анализируя соотношение изотопов, ученые могут определить состав древней атмосферы и интенсивность фотосинтеза находившихся на Земле миллионы лет назад.

Реклама

Уровень CO2 и извержение вулканов

Руководителем исследования стал геохимик Динсу Фенг из Гёттингенского университета. Его команда проанализировала образцы зубной эмали динозавров юрского и мелового периодов, собранные из музейных коллекций.

По информации издания idw-online.de, результаты подтвердили, что концентрация CO2 в атмосфере в те времена была значительно выше, чем сегодня. В частности:

в позднем юрском периоде уровень CO2 достигал около 1200 частей на миллион (ppm);

в позднем меловом периоде – около 750 ppm.

Для сравнения, сегодня уровень CO2 в атмосфере составляет около 430 ppm. Благодаря высокому уровню CO2 и теплым температурам, растения тогда активно развивались, что, вероятно, объясняет огромные размеры динозавров.

Интересно, что зубы тираннозавра и зауропода Kaatedocus показали аномально высокие показатели кислорода-17. Исследователи считают, что это может свидетельствовать о резких скачках CO2, вызванных мощными извержениями вулканов.

Реклама

Новые возможности для палеоклиматологии

По словам ученых, этот метод открывает новые перспективы изучения прошлого Земли. Он позволяет получить прямую связь между сухопутными животными и атмосферой, которой они дышали. В публикации научного издания PNAS говорится, что следующим шагом для команды исследователей является анализ зубов животных, живших во времена массового пермско-триасового вымирания, известного как Великое вымирание, чтобы лучше понять его причины и последствия.

Напомним, задолго до появления динозавров на Земле произошел апокалипсис, уничтоживший 85% всех видов живых существ. Это самое смертоносное для планеты событие получило название Ордовицкое вымирание, но это произошло настолько давно, что человечеству сейчас трудно оценить его масштаб.