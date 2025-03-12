Зубы-когти и "грозный" размер: ученые открыли новый вид акул, живших 340 млн лет назад

Исследователи, собирающие окаменелости в заповеднике Мамонтова пещера в Кентукки, обнаружили останки ранее неизвестного вида — совсем крошечной древней акулы с похожими на когти зубами. Новый вид назвали Clavusodens mcginnisi, или "зуб-коготь Макгинниса".

Об этом пишет Live Science.

Это существо обитало в океане 340 миллионов лет назад и принадлежало к группе акул, известных как obruchevodid petalodonts, или "акулы-бурундуки" из-за их крошечных размеров и необычных зубов. Свое название новый вид получил в честь бывшего директора Службы национальных парков США Дэвида МакГинниса за его вклад в палеонтологические исследования за его 39-летнюю карьеру, начавшуюся в Национальном парке Мамонтова пещера.

Эти акулы вырастали всего до 7–10 см в длину и питались ракообразными, червями и другой мелкой добычей, живущей на морском дне. Их крошечный размер помогал им избегать крупных хищников во время охоты.

Группа исследователей извлекла окаменелости из скал внутри Мамонтовой пещеры. Это самая длинная пещерная система в мире и сокровищница древних окаменелостей рыб. В ее стенах обнаружено более 70 различных ископаемых видов.

Подземные воды вымыли проходы пещеры в толще горных пород, сохранивших морские отложения каменноугольного периода (359–299 млн лет назад). Пещера дала исследователям уникальную возможность заглянуть в толщу этих пород и изучить морскую среду, "слепок" которой они сохранили.

Недавно обнаруженные окаменелости были найдены в скальной формации Сент-Женевьев и датируются 330,9–323,2 млн лет назад. Согласно исследованию, окаменелости являются старейшими из обнаруженных до сих пор петалодонтов.

Исследователи подозревают, что эти древние акулы могли жить в рифоподобных системах, заполненных морскими беспозвоночными, называемыми криноидеями, или морскими лилиями, которые прикреплялись к морскому дну как растения. Однако пока это только предположение и подтвердить эту гипотезу могут только дальнейшие исследования.

"Окаменелости из Мамонтовой пещеры открывают массу новой информации о древних видах акул. Исследователи собрали образцы из основной системы Мамонтовой пещеры и из более мелких изолированных пещер по всему парку, которые предоставили новые данные о ранее известных древних акулах и выявили несколько совершенно новых для науки видов", – рассказал директор Национального парка Мамонтова пещера Баркли Тримбл.

Напомним, исследователи обнаружили в глубочайшей точке Земли более 7500 неизвестных микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях. Почти 90% видов глубоководных организмов, найденных в Марианской впадине, ранее не были описаны ни в одном научном исследовании.

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