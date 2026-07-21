Зубы смогут отрастать заново: ученые готовят революцию в стоматологии

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Ученые все ближе подходят к созданию технологий, позволяющих восстанавливать поврежденные ткани зубов или даже выращивать новые. В будущем такие методы частично могут заменить традиционные пломбы, коронки и импланты.

Об этом говорится в материале BBC Украина.

Над этим работают исследователи в области регенеративной стоматологии из США и Великобритании. Они используют стволовые клетки, белки и специальные биоматериалы, чтобы стимулировать естественное формирование эмали, дентина и других структур зуба.

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«Живые пломбы» вместо обычных

Одним из перспективных направлений есть создание так называемых «живых пломб». Речь идет о методах, которые помогут зубу самостоятельно образовывать новый дентин – ткань, расположенную под эмалью.

Профессор Иллинойского университета в Чикаго Энн Джордж исследует белки, отвечающие за рост, минерализацию и восстановление дентина. В перспективе это может позволить лечить кариес не путём заполнения полости искусственным материалом, а благодаря стимулированию естественного восстановления зуба.

Команда биохимикини Ганнеле Руохола-Бейкер из Вашингтонского университета работает над восстановлением эмали. После прорезывания зуба клетки ее формируют погибают, поэтому эмаль не может полноценно регенерироваться самостоятельно.

Исследователям удалось превратить стволовые клетки в амелобласты, образующие эмаль и одонтобласты, ответственные за формирование дентина. В лаборатории они создали миниатюрную модель зубной ткани, производящей эмали.

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В будущем такие белки могут использоваться для покрытия трещин или создания биологических пломб.

Можно ли вырастить целый зуб

Долгосрочная цель ученых значительно амбициознее - вырастить полноценный зуб в лаборатории или непосредственно в челюсти человека.

Исследовательница Королевского колледжа Лондона Ана Анджелова Вольпони выяснила, что клетки десен взрослого человека в сочетании с зубообразующими клетками мышей могут формировать зубовидную структуру с продолжающими развиваться корнями.

Другая команда под руководством профессора Памелы Елик вырастила зубовидные структуры у минипигов. Для этого ученые использовали человеческие клетки, способные формировать дентин, и клетки из зачатков свиных зубов, образующих эмаль.

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Клетки поместили на специальный биоинженерный каркас, имитирующий природную среду развития зуба. Через три месяца на нем сформировались структуры, похожие на естественные зубы.

Когда технология станет доступной

Биологически выращенный зуб потенциально может быть долговечнее импланта, иметь естественные корни и лучше взаимодействовать с тканями челюсти.

Однако до использования таких методов в стоматологических клиниках еще остаются годы. Перед испытаниями на людях ученым следует провести дополнительные исследования, в частности на приматах, усовершенствовать процесс формирования тканей и подтвердить безопасность технологии.

В то же время, ученые считают, что первые практические результаты регенеративной стоматологии могут появиться ранее в виде биологических покрытий и «живых пломб», которые будут помогать зубам самостоятельно восстанавливать повреждения.

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Напомним, стоматологи запрещают полоскать рот после чистки зубов. Обычная утренняя рутина в ванной комнате может оказаться главной причиной преждевременного разрушения эмали.

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