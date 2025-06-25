Звезда шокировала ученых: "двойник Солнца" демонстрирует неожиданное поведение

Бета Гидры / © phys.org

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Звезда Бета Гидры, которую часто называют старшей версией Солнца, оказалась не такой спокойной, как считали ранее. Новое исследование показало: ее магнитное поле значительно сильнее, чем ожидали ученые.

Об этом сообщило издание phys.org.

Группа астрофизиков из Испании и Португалии изучила эту звезду — она расположена относительно близко к нам и немного тяжелее Солнца. Бета Гидры уже начала постепенно меняться, готовясь к следующей стадии жизни — превращению в красного гиганта.

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Для наблюдений ученые использовали спектрополяриметр HARPSpol, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Собранные данные сравнили с информацией с космического телескопа TESS.

Ожидалось, что магнитное поле звезды будет слабым и малоактивным — в соответствии с теориями, которые описывают поведение среднемассивных звезд на этом этапе. Однако исследование показало, что магнитная активность β Гидры значительно выше — в несколько раз сильнее солнечной.

Ученые предполагают, что при переходе звезды к стадии субгиганта внутренние процессы, в частности изменения в термоядерных реакциях, могут влиять на магнитную динамо-деятельность. Это может объяснить аномально высокую активность поля. Звезда остается объектом дальнейших исследований.

Напомним, ученые нашли «пропавшую» материю в гигантском сверхскоплении.

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