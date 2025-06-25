- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезда шокировала ученых: "двойник Солнца" демонстрирует неожиданное поведение
Бета Гидры — похожая на Солнце звезда, которая постепенно стареет. Но ее магнитное поле оказалось неожиданно мощным.
Звезда Бета Гидры, которую часто называют старшей версией Солнца, оказалась не такой спокойной, как считали ранее. Новое исследование показало: ее магнитное поле значительно сильнее, чем ожидали ученые.
Об этом сообщило издание phys.org.
Группа астрофизиков из Испании и Португалии изучила эту звезду — она расположена относительно близко к нам и немного тяжелее Солнца. Бета Гидры уже начала постепенно меняться, готовясь к следующей стадии жизни — превращению в красного гиганта.
Для наблюдений ученые использовали спектрополяриметр HARPSpol, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили. Собранные данные сравнили с информацией с космического телескопа TESS.
Ожидалось, что магнитное поле звезды будет слабым и малоактивным — в соответствии с теориями, которые описывают поведение среднемассивных звезд на этом этапе. Однако исследование показало, что магнитная активность β Гидры значительно выше — в несколько раз сильнее солнечной.
Ученые предполагают, что при переходе звезды к стадии субгиганта внутренние процессы, в частности изменения в термоядерных реакциях, могут влиять на магнитную динамо-деятельность. Это может объяснить аномально высокую активность поля. Звезда остается объектом дальнейших исследований.
Напомним, ученые нашли «пропавшую» материю в гигантском сверхскоплении.