Звезда внезапно потускнела в 40 раз: астрономы нашли загадочный объект, вызвавший аномалию

Металлическая хвара затемнила звезду. Художественное представление: Международная обсерватория Джемини/NOIRLab/NSF/AURA/П. Маренфельд и М. Замани

Астрономы зафиксировали редкое космическое явление — вокруг далекой звезды обнаружили массивное облако газа и пыли, насыщенное металлами, которое скрывает загадочный объект неизвестной природы. Масса облака и загадочного объекта, по предварительным оценкам, как минимум в несколько раз превышает массу Юпитера.

Об этом сообщило издание Independent.

Свет звезды, расположенной примерно в 3000 световых лет от Земли, начал ослабевать осенью 2024 года. В течение девяти месяцев он уменьшился в 40 раз — явление, нетипичное для звезд, подобных Солнцу. Именно это резкое затмение и привлекло внимание ученых.

Команда, работавшая с телескопом Gemini South в Чили, а также с обсерваториями в Нью-Мексико и другими телескопами Магеллана, обнаружила: звезду закрыло гигантское вихревое облако газа и пыли длиной около 120 млн миль. Оно гравитационно связано со вторым объектом, который вращается вокруг J0705+0612.

Что именно скрывает облако — пока неизвестно. Расчеты показывают, что масса этого тела в несколько раз больше массы Юпитера. Специалисты предполагают, что это может быть коричневый карлик или звезда с малой массой. Если же это планета, облако фактически является ее диском.

Спектральные данные инструмента GHOST на Gemini South показали, что облако содержит металлы — в частности железо и кальций — и сейчас находится на расстоянии примерно 1,2 млрд миль от звезды. Благодаря высокой чувствительности прибора исследователям впервые удалось отследить движение этого газа в подобной системе.

Профессор астрофизики Университета Джонса Хопкинса Надежда Закамская предполагает, что облако могло образоваться в результате столкновения двух планет в этой звездной системе.

«Это событие показывает нам, что даже в зрелых планетарных системах могут происходить драматические, масштабные столкновения. Это яркое напоминание о том, что Вселенная далеко не статична — это непрерывная история создания, разрушения и трансформации», — отметила ученая.

Напомним, ученые нашли четыре «планеты-младенца» с аномально низкой плотностью. Это то самое «недостающее звено», которое астрономы искали годами, чтобы понять эволюцию Вселенной.