Звездная пыль на дне Тихого океана: ученые нашли следы космического взрыва в возрасте 100 миллионов лет

Слияние нейтронных звезд заканчивается массивным взрывом, в котором образуются тяжелые элементы, такие как плутоний.

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Около 100 миллионов лет назад в космосе произошло катастрофическое столкновение двух массивных нейтронных звезд, спровоцировавшее масштабный выброс тяжелых элементов. Впоследствии эти радиоактивные обломки в виде космической пыли преодолели огромное расстояние и медленно осели на поверхность нашей планеты и на дне Мирового океана.

Об этой удивительной находке пишет Universe Today.

Исследователям удалось отыскать почти 300 атомов радиоактивного плутония внутри небольшого куска феромарганцевой породы, извлеченного из тихоокеанских глубин еще в 1976 году.

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Химический анализ и исследование породы

Чтобы определить точный возраст космических обломков, ученые пробурили 3 керна в найденном камне и провели сложную рентгеновскую томографию. Поскольку земная кора растет очень медленно, каждый такой образец размером до 3 сантиметров охватывал более 10 миллионов лет геологического формирования.

«Отсутствие радиоизотопа кюрия-247, также образующегося при взрыве, свидетельствует о том, что это космическое событие произошло очень давно. Но с тех пор прошло не более 1 миллиарда лет, иначе обнаружить плутоний-244 было бы совершенно невозможно», — пояснил доктор Майкл Хотчкис.

Создание элементов и будущие миссии

Приблизительно 50% самых тяжелых элементов во Вселенной образуются именно во время таких колоссальных событий, как слияние нейтронных звезд. Этот сложный физический процесс сопровождается мгновенным синтезом тория, урана и различных трансурановых химических элементов.

Обнаруженный в породе плутоний-244 непрерывно и равномерно выпадал на Землю за последние 100 миллионов лет. Теперь исследовательская команда планирует искать другие подобные образцы древней коры и возлагает огромные надежды на изучение лунного грунта во время будущих космических миссий.

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Напомним, зонд NASA сфотографировал след давней катастрофы. Причудливый объект в отдаленном уголке Солнечной системы оказался уникальным астероидом, получившим свою форму «арахиса» в результате сверхмощного разрушительного удара.

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