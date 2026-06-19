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Звездная пыль на дне Тихого океана: ученые нашли следы космического взрыва в возрасте 100 миллионов лет
В июне 2026 г. международная команда исследователей обнародовала сенсационные результаты анализа камня со дна Тихого океана, внутри которого обнаружили уникальные радиоактивные изотопы от древнего слияния нейтронных звезд.
Около 100 миллионов лет назад в космосе произошло катастрофическое столкновение двух массивных нейтронных звезд, спровоцировавшее масштабный выброс тяжелых элементов. Впоследствии эти радиоактивные обломки в виде космической пыли преодолели огромное расстояние и медленно осели на поверхность нашей планеты и на дне Мирового океана.
Об этой удивительной находке пишет Universe Today.
Исследователям удалось отыскать почти 300 атомов радиоактивного плутония внутри небольшого куска феромарганцевой породы, извлеченного из тихоокеанских глубин еще в 1976 году.
Химический анализ и исследование породы
Чтобы определить точный возраст космических обломков, ученые пробурили 3 керна в найденном камне и провели сложную рентгеновскую томографию. Поскольку земная кора растет очень медленно, каждый такой образец размером до 3 сантиметров охватывал более 10 миллионов лет геологического формирования.
«Отсутствие радиоизотопа кюрия-247, также образующегося при взрыве, свидетельствует о том, что это космическое событие произошло очень давно. Но с тех пор прошло не более 1 миллиарда лет, иначе обнаружить плутоний-244 было бы совершенно невозможно», — пояснил доктор Майкл Хотчкис.
Создание элементов и будущие миссии
Приблизительно 50% самых тяжелых элементов во Вселенной образуются именно во время таких колоссальных событий, как слияние нейтронных звезд. Этот сложный физический процесс сопровождается мгновенным синтезом тория, урана и различных трансурановых химических элементов.
Обнаруженный в породе плутоний-244 непрерывно и равномерно выпадал на Землю за последние 100 миллионов лет. Теперь исследовательская команда планирует искать другие подобные образцы древней коры и возлагает огромные надежды на изучение лунного грунта во время будущих космических миссий.
Напомним, зонд NASA сфотографировал след давней катастрофы. Причудливый объект в отдаленном уголке Солнечной системы оказался уникальным астероидом, получившим свою форму «арахиса» в результате сверхмощного разрушительного удара.