"Звездный путь": актер из популярного сериала стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе

"Звездный путь": актер из популярного сериала стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе

Полет продлился примерно 11 минут.

Многоразовый американский корабль New Shepard завершил суборбитальный коммерческий полет с экипажем из четырех космических туристов.

Об этом информирует его компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входили 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана звездолета Enterprise Джеймса Кирка из саги Star Trek, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер NASA и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен и вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври.

Причем Уильям Шетнер стал старейшим человеком из всех, когда-либо побывавших в космосе.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн, что на западе штата Техас.

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Заметим, что система New Shepard создана для коммерческих туристических полетов на границу космоса. Также оона оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Во время спуска капсула с людьми совершила мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель сделала вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

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