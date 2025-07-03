Звездный путешественник направляется к Земле: чем удивляет загадочный объект

Млечный путь / © pixabay.com

Реклама

Ученые заметили объект, который, как они подозревают, может происходить из другой звездной системы, и он, похоже, направляется к Земле.

Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило сегодня, что его ученые обнаружили, что может быть третьим в истории внегалактическим объектом, попавшим в Млечный Путь. В настоящее время безвредный объект, получивший название A11pl3Z, находится в нескольких сотнях миллионов километров от Земли на орбите Юпитера. Оттуда он ускорится к Земле, но не приблизится к нашей планете, вместо этого, как ожидается, посетит одного из наших ближайших соседей — Марс.

Пока официальные лица не могут идентифицировать объект — это может быть каменистый астероид или ледяная комета, оба из которых распространены в нашей галактике — а также не могут определить его размер или форму.

Реклама

Астрофизик Хосеп Триго-Родригес из Института космических наук близ Барселоны, Испания, считает, что это межзвездный объект, исходя из его необычной траектории и высокой скорости, с которой он пронизывает Солнечную систему, сообщает Mirror.

Это может быть комета

В статье для The Conversation д-р Триго Родригес обсудил A11pl3Z и предположил, что «определенные аспекты ее вытянутого вида» могут указывать на то, что она является кометой.

Он сказал: «Существуют определенные аспекты ее расширенного вида, которые могут указывать на то, что она является кометой. Однако это нужно будет подтвердить в ближайшие недели, когда он будет продвигаться в глубь Солнечной системы». Он также добавил: «С другой стороны, это нормально, что объекту, который миллионы лет подвергался влиянию чрезвычайно низких температур межзвездного пространства, нужно больше времени, чем обычно, чтобы „проснуться“ ото сна».

Какой риск того, что этот объект столкнется с Землей?

Доктор Триго-Родригес оценивает размер объекта примерно в 25 миль (40 километров) в поперечнике и уверяет, что он не приблизится к нашей планете.

Реклама

Ближе к Земле, по оценкам программы, он приблизится на расстояние около 284 миллионов километров (чуть более 176 миллионов миль). Первый подтвержденный межзвездный гость был в 2017 году.

Гавайское открытие

Этот объект получил название Оумуамуа, что с гавайского означает «разведчик», в честь открывшей его обсерватории на Гавайях. Первоначально классифицированный как астероид, извлеченный Оумуамуа впоследствии обнаружил признаки кометы.

Второй объект — и прямой предшественник A11pl3Z, который, как подтверждено, попал из другой звездной системы в нашу, — 21/Борисова, открытый в 2019 году, который, как считают, является кометой.

Напомним, астрономы совершили революционное открытие: звезды могут «умирать» дважды.

Реклама