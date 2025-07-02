Звезды могут "умирать" дважды: астрономы совершили революционное открытие

Некоторые звезды могут "умирать" дважды / Фото: Европейская южная обсерватория

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Обычно звезды умирают лишь один раз, но некоторые, похоже, могут умирать дважды. граница Чандрасекара.

Эти впечатляющие данные, являющиеся первыми визуальными доказательствами двойной детонации, опубликовал сайт Space.com.

Используя телескоп VLT и инструмент MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), команда астрономов подробно изучила остатки сверхновой SNR 0509-67.5, расположенной на расстоянии 60 000 световых лет в созвездии Золотая Рыба. Это исследование выявило структуры внутри остатков взрыва, свидетельствующие о том, что звезда-прародитель взорвалась не один, а два раза.

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Речь идет о белом карлике — типе звездного остатка, который образуется, когда звезда массой, подобной Солнцу, исчерпывает свое ядерное топливо. Белые карлики могут «воровать» материал у звезд-компаньонов, накапливая массу, пока не пересекут границу Чандрасекара — примерно в 1,4 раза больше массы Солнца. После этого космический вампир, то есть белый карлик, взрывается как сверхновая типа Ia.

Астрономы предполагают, что обычно это уничтожает звезду до основания. Однако в течение некоторого времени астрономы подозревали, что история может оказаться более сложной, и белые карлики могут переживать второй взрыв. Это исследование подтверждает, что, по крайней мере, некоторые белые карлики действительно «умирают дважды», пройдя двойные детонации.

Теория двойных детонаций

Теория, стоящая за двойными детонациями, предполагает: когда белые карлики поглощают материал от донорской звезды, они оборачиваются оболочкой из похищенного гелия. Эта оболочка становится нестабильной и в конце концов вспыхивает, что влечет за собой первую детонацию. Первоначальный взрыв генерирует ударную волну, распространяющуюся внутрь звезды. Когда эта ударная волна в конце концов достигает ядра белого карлика, происходит второй взрыв, собственно, сверхновая.

Значение этого открытия для нашего понимания сверхновых типа Ia состоит в том, что двойная детонация может произойти задолго до того, как мертвая звезда раздувается больше, чем Чандрасекара. Недавно ученые определили, что этот процесс двойной детонации оставляет характерный «отпечаток» в остатках сверхновой, который должен сохраняться долго после того, как снова разорвала свою звезду-прародителя на части.

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Теперь этот «отпечаток» визуально подтвержден в остатках SNR 0509-67.5 — остатках сверхновой в Большом Магеллановом Облаке, впервые обнаруженных в 2004 году и, как считается, в возрасте около 400 лет в момент наблюдения.

Кроме того, что это важное открытие для нашего научного понимания этих событий и разгадывание древней тайны эволюции белых карликов, наблюдение SNR 0509-67.5 стало настоящим визуальным зрелищем для любителей астрономии.

Напомним, астрономы впервые увидели рождение галактик. Эти «детские» галактики проливают свет на рождение Млечного Пути.