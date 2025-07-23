Млечный путь / © bigpicture.ru

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В центре нашей галактики астрономы уже более 20 лет фиксируют необычное скопление слишком ярких и, как считается, слишком молодых звезд.

Об этом сообщило издание New Scientist.

Новое компьютерное моделирование, результаты которого обнародовали в журнале Physical Review D, предлагает возможное объяснение этого феномена. Его суть — во взаимодействии таких звезд с темной материей.

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Авторы исследования смоделировали ситуацию, при которой частицы темной материи сталкиваются с ядром звезды. В результате таких столкновений частица теряет энергию и остается «захваченной» внутри звезды. Если таких частиц много, они могут взаимодействовать между собой, аннигилировать — и высвобождать дополнительную энергию. Этот процесс, согласно моделированию, способен делать звезду ярче и продлевать ее жизнь.

Обычно звезды постепенно стареют, теряя топливо для термоядерных реакций. Однако, если внутри звезды накапливается темная материя, она может становиться дополнительным источником энергии. Теоретически, это может существенно замедлять процесс старения, а в отдельных случаях — делать звезды почти «бессмертными».

По мнению авторов, эта гипотеза может объяснить сразу две загадки, связанные с центром Млечного Пути: почему там так много молодых звезд и почему так мало старых. В то же время они подчеркивают, что их выводы базируются на распространенных, но еще не подтвержденных предположениях о природе темной материи.

Темная материя составляет основную часть массы Вселенной, однако остается невидимой — она не взаимодействует со светом, и ее нельзя непосредственно наблюдать. Однако ее гравитационное воздействие на обычную материю хорошо фиксируется. Именно благодаря этому ученые и предполагают, что в центре нашей галактики ее концентрация особенно высока.

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Впрочем, для окончательных выводов, по словам исследователей, нужны новые наблюдения и более точные знания о свойствах темной материи.

Напомним, астрономы открыли новую планету, похожую на Землю, с очень коротким орбитальным периодом — всего 5,5 часа.