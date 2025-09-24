Звонок из далекого космоса: NASA планирует "протащить Интернет" на Марс

NASA завершило двухлетний эксперимент по тестированию лазерной связи в далеком космосе

Представьте, что вы можете сидеть на Марсе и смотреть видео с Земли в хорошем качестве. Это больше не научная фантастика, а вполне реальная перспектива благодаря команде NASA, которая только что завершила исторический эксперимент.

Об этом сообщили в лаборатории реактивного движения NASA (JPL).

Технология оптической связи в глубоком космосе (DSOC), установленная на борту космического аппарата Psyche, успешно передала данные с помощью лазеров с расстояния 351 миллиона километров, что примерно равно расстоянию до Марса. Этот космический эксперимент, продолжавшийся два года, открывает новую эру для будущих пилотируемых миссий и колонизаторов других планет.

Космическая миссия Psyche, запущенная 13 октября 2023 года, стремится добраться до уникального астероида 16 Psyche, расположенного в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Считается, что этот астероид представляет собой металлическое ядро древней протопланеты, которая не смогла полностью сформироваться.

Космический широкополосный интернет

По словам представителей NASA, эксперимент превзошел все ожидания, продемонстрировав скорость передачи данных, сопоставимую с домашним широкополосным интернетом. 11 декабря 2023 года аппарат установил настоящий рекорд, передав видео ультравысокой четкости на Землю с расстояния свыше 30,6 миллиона километров – это почти в 80 раз больше расстояния между Землей и Луной. Данные были переданы с максимальной скоростью 267 мегабит в секунду.

"Эта технология превзошла наши ожидания, продемонстрировав скорость передачи данных, сравнимую с домашним широкополосным интернетом, и отправив инженерные и тестовые данные на Землю с рекордных расстояний", - рассказал Клейтон Тернер, помощник администратора Управления миссий космических технологий.

В общем, наземные терминалы получили 13,6 терабайта данных от Psyche, что доказывает жизнеспособность технологии даже на огромных расстояниях.

Как работает космическая связь будущего

Сложность заключается не только в расстоянии, но и в том, что и космический аппарат Psyche и Земля движутся с невероятной скоростью. Лазерному сигналу, движущемуся со скоростью света, требуется несколько минут, чтобы достичь места назначения. Чтобы преодолеть этот вызов, NASA использовала высокоточные лазерные передатчики.

«NASA прокладывает путь к Марсу, и усовершенствование технологий лазерной связи приближает нас на один шаг к потоковой передаче видео высокой четкости и более быстрой, чем когда-либо ранее, доставки ценных данных с марсианской поверхности», — сказал сотрудник NASA Шон Даффи.

Этот эксперимент является ключевым, поскольку будущие миссии, особенно с астронавтами на борту, потребуют гораздо большей пропускной способности для отправки научных данных, изображений высокого разрешения и общения в режиме реального времени. Оптическая связь станет мощным дополнением к традиционной радиочастотной связи.

Напомним, недавно американская корпорация General Atomics Electromagnetic Systems совместно с канадской компанией Kepler Communications US успешно продемонстрировала двунаправленную лазерную связь между самолетом и спутником на низкой околоземной орбите.