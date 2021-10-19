Звуки Марса: NASA опубликовало новые аудиозаписи с Красной планеты

Микрофоны на марсоходе Perseverance записали, как звучат порывы ветра, хруст гравия под его колесами и гул двигателей.

В разреженной атмосфере Марса космический аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Perseverance записал с помощью микрофонов окружающие звуки.

На официальном сайте NASA опубликованы аудиозаписи и сделаны пояснения к ним.

Запись происходила благодаря двум микрофонам, которые вмонтированы в "тело" Perseverance. Длительность аудио достигает пяти часов. Во время исследования записей ученые выяснили, как распространяются звуки на Красной планете.

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"Поскольку атмосфера планеты гораздо менее плотная, чем атмосфера Земли, ученые знали, что звуки с высокими частотами, в частности, будет трудно услышать. На самом деле, некоторые ученые не были уверены, что услышат что-нибудь вообще, поэтому они были удивлены, когда микрофон подхватил гудение роторов вертолета во время его четвертого полета, 30 апреля, с расстояния 262 футов (80 метров) ", — говорится в описании.

Также исследователи обнаружили, что марсианские звуки имеют сильные басовые вибрации, которые по-настоящему ощущаются в наушниках.

В NASA отметили, что вероятно, микрофоны в будущем станут важным средством для дальнейшего исследования Марса и Солнечной системы в целом.

Послушать записи звуков Марса можно по ссылке.

Напомним, ранее американское космическое агентство NASA получило первое видео с марсохода Perseverance, который 18 февраля совершил удачную посадку на Красную планету.

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