"Звуковой скальпель": как случайное открытие может изменить лечение рака

Ультразвук давно является незаменимым инструментом для визуализации в медицине, но сфокусированные высокочастотные звуковые волны открывают новую эру в борьбе с раком. Революционный метод, известный как гистотрипсия, предлагает врачам неинвазивный способ удалять злокачественные опухоли, используя звук вместо хирургического вмешательства.

Об этом говорится в материале BBC.

Рождение гистотрипсии: от шума до открытия

В начале 2000-х годов Чжэн Сюй, аспирантка Университета Мичигана, искала способ механического разрушения пораженных тканей. Она экспериментировала с ультразвуком на свиных сердцах. Сначала ее мощные звуковые волны раздражали коллег в лаборатории.

Чтобы снизить шум, Сюй увеличила частоту ультразвуковых импульсов, выведя звук за пределы восприятия человека. К ее удивлению, это не только решило проблему шума, но и сделало метод более эффективным. На ее глазах в ткани свиного сердца менее чем через минуту появилось отверстие.

Десятилетие спустя, это случайное открытие институционализировалось как гистотрипсия.

Как работает "звуковой скальпель"

В отличие от обычного ультразвука, используемого для создания изображений (например сонограммы), в лечении рака звуковые волны концентрируются на небольшом участке опухоли.

Точная таргетинг. Устройства гистотрипсии устремляют ультразвуковые волны в фокусную зону размером примерно два на четыре миллиметра (размер кончика фломастера). Роботизированная рука точно наводит датчик на пораженный участок.

Создание "пузырьков". Ультразвук представляется быстрыми короткими импульсами. Эти импульсы создают крохотные "микробульбашки", которые мгновенно расширяются и сжимаются.

Механическое разрушение. Этот процесс разрывает опухолевую ткань. Остатки разрушенной ткани затем убирает иммунная система пациента.

Процедура является быстрой, нетоксичной и неинвазивной, часто позволяя пациентам вернуться домой в тот же день. Большинство сеансов длятся от одного до трех часов, и опухоли часто уничтожаются одномоментно.

Одобрение и перспективы

В октябре 2023 г. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило гистотрипсию для лечения опухолей печени. Вскоре после этого Великобритания стала первой европейской страной, внедрившей этот метод в своей системе здравоохранения (NHS).

Хотя осложнения (от боли в животе до внутреннего кровотечения) встречаются редко, остаются открытые вопросы относительно долгосрочных данных о повторном возникновении рака. Некоторые исследователи выражают осторожность по поводу потенциального переноса раковых клеток в другие участки при разрушении опухоли, однако в опытах на животных это не наблюдалось.

В настоящее время гистотрипсия может быть неэффективна против рака, расположенного вблизи костной ткани (блокирующей ультразвук) или органов, наполненных газом (например легкие), где может повредить здоровые ткани. Однако компания HistoSonics уже изучает применение метода лечения опухолей почек и поджелудочной железы.