Не поделили столик в ресторане: бизнесмен обвинил чиновника Нацполиции в угрозах – подробности

Украинский бизнесмен Максим Шкиль рассказал о словесной перепалке с работником департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталием Манасяном, которая произошла утром 21 апреля в одном из заведений Киева.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

По словам Шкиля, инцидент произошел в ресторане магазина "Гудвайн" в Киеве. Он предварительно забронировал там стол для завтрака, а когда пришел, администраторы заведения сообщили, что его уже занял какой-то мужчина.

"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали – вы две дуры, тут сидеть буду я. После чего посетитель резерв откинул и сел за стол. После того как с данным гостем ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, сидящая с ним девушка говорит – вы даже не представляете, кто мы… Разговор закончился тем, что нам всем было изображено наше будущее и пара с угрозами ушла", — рассказал подробности Максим Шкиль.

По его словам, этим мужчиной якобы оказался сотрудник департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталий Манасян.

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS 6, завтракает в Гудвайне и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком" с российским диалектом. Могу сказать одно – что это пример позора высокого звания Полицейский и таким работникам не должно быть места в системе правопорядка", – резюмировал Максим Шкиль.

Напомним, журналисты получили записи скандальных заявлений экс-нардепа Сергея Пашинского о Валерии Залужном и обворовывании ВСУ (видео).

Читайте также ведущие новости дня: