Нехватка кислорода и мест в больницах, очереди из "скорых": медицинская система захлебывается от COVID-19

Нехватка кислорода и мест в больницах, очереди из "скорых": медицинская система захлебывается от COVID-19

По вызову "скорые" могут ехать к больным пациентам по четыре часа.

Сейчас на медицинскую систему Украины, как никогда, идет огромная нагрузка из-за коронавируса. Переполненные COVID-отделения, очереди из карет "скорых" возле больниц, в некоторых медучреждениях не хватает кислорода для больных.

Об этом рассказали в эфире ТСН. Ранок 27 октября.

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Нехватка кислорода и мест в больницах в Николаеве, переполненные "ковидные" отделения в Ровно. В Черновцах очереди пациентов в реанимацию. В Киеве же в очереди выстроились "скорые". Около приемного отделения "ковидного" госпиталя в столице сняли колонну из десятка карет. И из-за того, что "скорые" застревают возле больниц, их не могут дождаться задыхающиеся дома. По вызову они могут ехать по четыре часа. И кое-где людям приходится самим везти в больницу родственников.

Отметим, в Украине на 27 октября в "красной" зоне карантина находится 8 бластей. Но из-за сложной ситуации с коронавирусом в ближайшие дни в "красную" зону карантина могут перевести еще 5 областей.

Коронавирус в Украине: в Ровно переполнены COVID-отделения

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