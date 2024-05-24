В Киеве открыли новый мост: Кличко предложил "идти гулять" (фото, видео)

Строительство моста началось еще в 2021 году, а его конструкции привезли в столицу всего за несколько недель до начала войны.
Новый Мост-волна над Днепром, соединяющий остров Оболонский с парком "Наталка", уже открыт для пешеходов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже можно идти гулять по новой, большой рекреационной зоне столицы — на остров Оболонский. Соединяет остров с набережной Оболони и парком "Наталка" очень красивый, уникальный с инженерной точки зрения, пешеходный мост. Построили его за средства меценатов — иностранных и украинских", – рассказал мэр.
Кличко добавил, что мостостроительные конструкции изготовили на "Азовстале" и привезли в столицу за несколько недель до начала полномасштабной войны.
Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме Украины, эффектную подсветку конструкции прока не будут включать. В ночное время будет включено только экономное LED освещение перил для безопасности пешеходов.
Мост-волну начали строить в 2021 году, но после начала вторжения РФ в Украину, работы приостановили. Весной 2023 решили все же достроить мост и обустроить рекреационную зону отдыха на Оболонском острове.
Напомним, в Киеве загорелся пожар возле недавно построенного автомобильного съезда с Дарницкого моста на Днепровскую набережную. Очевидцы сообщили о черном столбе дыма на левом берегу столицы.
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